FC Nantes Mercato : le Paris FC met les choses au clair pour Matthis Abline

Si le Paris FC est séduit par le profil de Matthis Abline, le président Pierre Ferracci a évoqué le dossier de l’attaquant du FC Nantes.

Cet été, le FC Nantes de Luis Castro a perdu plusieurs éléments. Simon, Chirivella, Augusto, Pallois, ou encore Lafont ont quitté le club. Et ce n’est peut-être pas terminé. En effet, le cas Matthis Abline va être le feuilleton de l’été au FCN, lui qui était ciblé par l’OM. Waldemar Kita avait même envoyé un signal clair aux Olympiens : « Abline n’ira pas, sauf s’ils paient une fortune, 50 M€ ».

« Nous avons plusieurs pistes prometteuses »

Le Paris FC a également été cité comme un courtisant, et serait même prêt à lâcher 40 millions. Un montant sur lequel est revenu Pierre Ferracci, le président du club.

« Des chiffres qui ne sont pas réalistes. Certains de vos confrères se transforment en attaché de presse pour faire circuler des chiffres sans même nous avoir approché. Qui connaît un petit peu le Paris FC et ses dirigeants sait très bien qu’on ne fera pas de folies. On respecte les dirigeants de Nantes et nous avons eu une négociation de qualité avec Waldemar Kita et son fils Frank Kita pour le transfert de Moses Simon. La seule chose que je peux dire c’est que concernant les attaquants, nous avons plusieurs pistes prometteuses en termes de qualité des joueurs. Après, nous sommes très attentifs à l’équation économique. Nous ne voulons pas passer pour un club qui fait tout et n’importe quoi car nous avons des investisseurs puissants », a-t-il clarifié, au micro de RMC Sport.