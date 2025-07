Revue de presse : Habib Beye (Stade Rennais) passe un message fort à ses joueurs et ses dirigeants

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

L’info principale

Stade Rennais : le gros coup de pression d’Habib Beye

Après une nouvelle défaite amicale contre Brest vendredi (3-2), l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, n’a pas caché sa déception : « Ce match nous montre qu’il faut renforcer cette équipe pour qu’elle soit bien meilleure ». Il a pointé du doigt un manque d’engagement et d’état d’esprit : « Sur ces trente minutes, on n’est pas dans l’état d’esprit qu’il faut pour obtenir un résultat face à ce type d’équipe… Ce sont des comportements que l’on ne veut pas voir au Stade Rennais cette saison ». Malgré une meilleure réaction en seconde période, Rennes n’a pas su tenir le score, ce qui a encore irrité Beye : « La réaction est bonne, mais la finalité du résultat ne l’est pas. On n’arrive pas à maintenir le score ». L’entraîneur a aussi mis la pression sur certains joueurs : « Si certains ne sont pas prêts à mettre cet engagement-là, on aille le chercher ailleurs ».

Mais aussi…

FC Lorient : les Merlus sur un ancien du RC Lens

En quête d’un nouveau gardien après le départ d’Yvon Mvogo, Lorient s’intéresse de près à Mathew Ryan. Libre depuis son départ de Lens, l’international australien de 33 ans — également capitaine de sa sélection — est une piste sérieuse pour les Merlus. Titulaire lors de la seconde moitié de saison à Lens, Ryan a disputé 14 matchs, réalisé 6 clean sheets et encaissé 17 buts. Le club breton avance activement sur ce dossier.

Angers SCO : le SCO gagne en amical face à Caen

Après une défaite surprise contre Les Herbiers (N2), Angers a réagi en s’imposant ce samedi face à Caen (National) à Alençon (1-0). L’entraîneur Alexandre Dujeux a partagé le temps de jeu en deux mi-temps distinctes, avec une défense à cinq à chaque période. En l’absence de Pierrick Capelle, Jordan Lefort et Abdoulaye Bamba ont porté successivement le brassard. Le duo offensif Estéban Lepaul – Sidiki Chérif a brillé en première période : Lepaul a marqué, Chérif a délivré une passe décisive. Le SCO poursuit ainsi sa préparation avant d’affronter Le Havre le 26 juillet à Deauville.

AJ Auxerre : Lassine Sinayoko dans le viseur de l’Eintracht Francfort

Sous contrat avec l’AJ Auxerre jusqu’en 2026, Lassine Sinayoko attire l’attention de l’Eintracht Francfort. L’attaquant malien de 25 ans, auteur de 5 buts en 34 matchs la saison dernière, est dans le viseur du club allemand, qualifié pour la Ligue des champions. Selon AfricaFoot, une offre de 8 millions d’euros aurait été transmise à Auxerre, avec un contrat de 5 ans proposé au joueur. Francfort, via son directeur sportif Markus Krösche, aurait déjà entamé les discussions avec le club bourguignon. D’autres équipes, en Bundesliga, Ligue 1 et Premier League, restent également attentives à l’évolution du dossier. La valeur marchande de Sinayoko est actuellement estimée à 4 millions d’euros.

Stade Brestois : le SB29 a ciblé le remplaçant de Marco Bizot

Après le départ de Marco Bizot à Aston Villa, Brest s’active pour lui trouver un remplaçant et a jeté son dévolu sur Maxime Dupé, selon Foot Mercato. Peu utilisé à Nice la saison dernière (5 matchs), le gardien de 32 ans est ouvert à un départ et a répondu positivement à l’intérêt breton. Avec une belle expérience en Ligue 1 et Ligue 2, Dupé séduit également Metz et Lorient, mais semble correspondre au profil recherché par Brest, à la fois sportif et économiquement raisonnable. D’autres options, comme Alban Lafont, Anthony Lopes ou Yvon Mvogo, ont été écartées, jugées inaccessibles.

Le Havre AC : le HAC va accueillir le premier Japonais de son histoire

Le Havre poursuit activement son mercato avec une sixième recrue en approche : Ayumu Seko. Selon L’Équipe, le défenseur central japonais de 25 ans, libre depuis son départ du Grasshopper Zurich, va s’engager avec le club normand. Formé au Cerezo Osaka, Seko a brillé en Suisse durant trois saisons et compte 7 sélections avec le Japon. Solide physiquement (1,85 m), discipliné mais parfois averti, il se distingue aussi par sa qualité de relance. Le HAC réalise un joli coup sur un profil fiable et expérimenté, sans indemnité de transfert. Il deviendra également le premier joueur japonais à porter les couleurs du doyen du football français.

FC Metz : les Grenats s’imposent largement contre le Red Star

Le FC Metz a dominé facilement le Red Star (4-0) lors d’un match amical disputé à Frescaty samedi. Les Grenats, promus en Ligue 1, ont notamment vu leur nouvelle recrue géorgienne Giorgi Tsitaichvili inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Cheikh Sabaly, Morgan Bokele et Ibou Sané ont également marqué pour Metz. Plusieurs autres recrues étaient présentes, tandis que certains nouveaux joueurs pourraient faire leurs débuts lors du prochain match contre Lens.

AS Monaco : l’ASM cale contre Nottingham

L’AS Monaco a terminé son troisième match de préparation estivale par un match nul 0-0 contre Nottingham, samedi à Chesterfield devant 4 000 spectateurs. Après deux victoires lors des rencontres précédentes, l’équipe a montré de belles séquences offensives malgré l’absence de joueurs clés comme Ben Seghir, Pogba et Fati. Adi Hütter a testé deux formations différentes en jouant avec un 4-2-3-1 puis un 4-4-2. Monaco a eu plusieurs occasions nettes, mais n’a pas réussi à trouver le chemin des filets. Après ce stage en Angleterre, le club monégasque poursuivra sa préparation avec un prochain match prévu samedi en Allemagne contre l’Arminia Bielefeld.

OGC Nice : le mercato des Aiglons s’accélère

L’OGC Nice accélère son mercato en défense avec la volonté de finaliser rapidement l’arrivée de Kojo Peprah Oppong, jeune défenseur ghanéen de Norrköping, suivi depuis plusieurs mois. Selon Foot Mercato, les discussions sont avancées et le club espère boucler ce transfert sous peu pour renforcer l’équipe de Franck Haise. Par ailleurs, Nice a déjà conclu un accord avec Bećir Omeragić, défenseur central de Montpellier, qui devrait s’engager pour plusieurs saisons, renforçant ainsi la défense en prévision de possibles départs.