OM Mercato : la Juve va recruter le remplaçant de Weah, l’agent de Koné fait une annonce

Les négociations entre l’OM et la Juventus Turin pour Timothy Weah avancent dans le bon sens. Les Bianconeri ont d’ailleurs déjà ciblé son remplaçant.

Même si les négociations pour le recrutement d’Igor Paixao prennent beaucoup de temps, les dirigeants de l’OM avancent en parallèle sur d’autres dossiers. Notamment celui de Timothy Weah. Il y a encore des points à régler comme les modalités de son arrivée (prêt avec option d’achat de 12 M€ ?) et le salaire du piston droit. Mais, que ce soit en France ou en Italie, les échos sont les mêmes : les choses avancent dans le bon sens, surtout que Weah, s’il doit quitter les Bianconeri, ne veut aller qu’à Marseille.

Nahuel Molina pour remplacer Timothy Weah

Preuve que la Juventus a déjà tourné la page Weah, AS annonce qu’elle a jeté son dévolu sur un nouveau latéral droit. Il s’agit de l’Argentin de l’Atlético Madrid Nahuel Molina. Les Colchoneros réclament entre 25 et 30 M€ pour leur joueur, la Vieille Dame propose de faire baisser la facture en ajoutant des éléments sur lesquels elle ne compte plus dans la transaction. L’attaquant serbe Dusan Vlahovic, le milieu américain Weston McKennie et l’avant argentin Nicolas Gonzalez sont concernés. Beaucoup d’efforts qui prouvent que les Bianconeri ont déjà tourné la page Weah.

Par ailleurs, l’agent d’Ismaël Koné a annoncé lors d’une interview à une télévision canadienne que le milieu de terrain allait bien quitter l’OM cet été. Pas vraiment une surprise tant le Nord-Américain a déçu la saison dernière à Marseille, autant par ses prestations que par son comportement. Prêté à Rennes en janvier, il serait toujours dans le viseur de l’AS Roma, où le directeur sportif, Frederic Massara, est le même qui l’a fait venir en Bretagne…