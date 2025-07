OM Mercato : un latéral champion du monde visé ?

Un club de L1 ciblerait Nahuel Molina, latéral droit argentin qui s’apprête à quitter l’Atlético Madrid. Et l’OM est justement à la recherche d’un joueur évoluant à son poste…

🟥 Rumeur

Après avoir vendu Quentin Merlin au Stade Rennais, l’OM cherche à renforcer ses couloirs défensifs. A gauche, Ulisses Garcia est plutôt limité et même si Facundo Medina peut dépanner, ce n’est pas son poste favori. A droite, Michael Murillo est trop seul. Il faut donc à la fois un latéral gauche et un latéral droit. Pour ce dernier poste, les dirigeants olympiens ont bien avancé pour recruter Timothy Weah, qui serait prêté avec option d’achat de 12 M€ par la Juventus Turin. Mais les négociations bloquent encore, notamment au niveau salarial, même si l’ancien Lillois tient à venir à Marseille.

Un club de L1 le suivrait

Et au même moment surgit une autre piste, venue d’Espagne. Selon Nicolo Schira, l’Atlético Madrid souhaiterait vendre son champion du monde argentin Nahuel Molina. Le latéral droit de 27 ans est dans le viseur de la Juventus, qui en a fait une priorité pour remplacer… Weah, mais aussi deux écuries de Premier League et une de Ligue 1. En France, peu de clubs peuvent s’offrir ses services. Il y a le PSG mais Molina est trop âgé au regard de la politique mise en place par Luis Enrique et Luis Campos. Il y a aussi l’AS Monaco et surtout l’OM.

Molina dans le viseur des Marseillais ? Cela donnerait une coloration très argentine à une défense où Leonardo Balerdi et Facundo Medina font bonne garde devant Geronimo Rulli… Mais il y a un obstacle majeur : l’Atlético attendrait entre 25 et 30 M€ pour son latéral droit champion du monde !