ASSE : Horneland a envoyé 2 Verts en réserve !

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a envoyé Yvann Maçon et Lamine Fomba, sur le départ, en réserve. Un déclassement qui s’explique par le départ imminent des deux joueurs.

Lundi, deux Verts manquaient à l’appel du côté d’Aix-les-Bains. Il s’agissait d’Yvann Maçon et Lamine Fomba. Selon le site Peuple Vert, le latéral droit et le milieu de terrain ont été renvoyés dans le Forez, où ils s’entraîneront avec la réserve jusqu’à leur départ. Car là se trouve la raison de leur mise à l’écart : Maçon et Fomba vont quitter l’ASSE cet été et l’entraîneur norvégien a estimé plus sage qu’ils sortent d’un groupe qu’ils ne fréquenteront plus dans un mois.

Les joueurs sur le départ écartés

Pour Maçon comme pour Fomba, des pistes existent. Elles mènent du côté du Servette de Genève. Le club de Suisse romande pourrait faire coup double avec deux joueurs dont l’AS Saint-Etienne ne veut plus et qui pourraient au final partir pour un prix cassé. Yvann Maçon vaudrait 1,8 M€ selon Transfermarkt, alors qu’il lui reste deux années de contrat. Lamine Fomba, lui, est coté à 600.000€ à un an de la fin de son bail. Près de 2,5 M€ pour deux joueurs ayant bien contribué à la remontée des Verts en L1 en 2023-24 mais ayant montré leurs limites dans l’élite, c’est peu.

En tout cas, cette décision prouve qu’Eirik Horneland est lancé à fond dans l’opération remontée et qu’il n’entend pas travailler avec des joueurs pas aussi impliqués que lui.