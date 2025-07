OM : Ajroudi voulait Zidane et Cristiano Ronaldo à Marseille !

Mohamed Ayachi Ajroudi est revenu sur sa tentative de rachat de l’OM il y a cinq ans. En dzévoilant les contours de son projet.

L’interview est signé Thibaud Vézirian, sur Youtube… Mohamed Ayachi Ajroudi, l’homme d’affaires franco-tunisien qui a fait fortune dans le domaine de l’hydraulique, est revenu sur sa tentative de rachat avorté de l’Olympique de Marseille en 2020, notamment.

« Mon rêve, c’était de récupérer Zidane. Cristiano Ronaldo, c’était mon objectif »

Souvent raillé sur la fiabilité de son plan, l’industriel de 73 ans affirme qu’il avait un projet XXL. « Notre objectif était de faire de ce club ce que n’ont pas réussi à faire les politiciens de l’époque : regrouper les jeunes du bassin méditerranéen dans un club qui leur appartient. Dans notre programme, on prenait 20 enfants de chaque pays pour les mettre dans une grande école à Marseille pour qu’ils se côtoient et grandissent ensemble. Notre objectif, c’était l’amour et la paix », a-t-il notamment expliqué. Et son objectif, c’était aussi d’attirer des stars, et non des moindres… « Mon rêve, c’était de récupérer Zidane. Cristiano Ronaldo, c’était mon objectif. Il suffit de suivre où il est allé. Tout ce que je voulais faire à l’OM se trouve aujourd’hui à Riyad ou à Jeddah. Ce programme de l’OM est appliqué là-bas. Cela veut dire que je suis écouté quelque part. » S’il le dit…