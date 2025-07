RC Lens Mercato : Nzola pourrait signer dans l’un des clubs les plus populaires de la planète !

Auteur d’une saison très décevante en prêt au RC Lens, M’Bala Nzola pourrait quitter la Fiorentina cet été pour rejoindre… Flamengo !

Prêté l’été dernier par la Fiorentina, M’Bala Nzola a réalisé une saison 2024-25 loin des attentes des dirigeants du RC Lens (22 matches toutes compétitions confondues, 7 buts et 1 passe décisive). L’attaquant angolais de 28 ans a été aussi décevant sur le terrain qu’en dehors, puisque plusieurs soucis extrasportifs ont été recensés. Will Still avait d’ailleurs pointé du doigt sa mentalité, expliquant qu’il était trop souvent en retard et qu’il était obligé de le sanctionner malgré sa personnalité attachante.

Le Flamengo le veut

De retour à la Fiorentina, Nzola va devoir changer d’air cet été. Car la Viola ne compte sur lui. Chose étonnante, il pourrait rebondir dans l’un des clubs les plus importants de la planète : le Flamengo. Le club brésilien, dont les supporters ont égayé le Mondial des Clubs, au même titre que ceux de Boca Juniors, se targue d’avoir plus de 50 millions de suiveurs, ce qui lui vaut le surnom de « Mais Querido » (le plus chéri) au Brésil.

Le club carioca cherche un attaquant car sa star, Pedro, est en conflit avec l’entraîneur, Filipe Luis, même s’il a inscrit l’unique but du derby contre Fluminense (1-0) le week-end dernier. Gonzalo Plata et Wallace Yan ne font pas non plus l’unanimité. De là à penser que la solution viendrait de M’Bala Nzola…