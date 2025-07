PSG Mercato : ça patine pour Donnarumma, son agent critique le club

L’agent de Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, a répété que la nouvelle structure salariale du PSG n’était pas adaptée pour le gardien italien.

🟨 Négociation en cours

Ce vendredi, L’Equipe consacre une double page à la situation des gardiens au Paris Saint-Germain. La donne n’a pas fondamentalement changé : la priorité est de prolonger Gianluigi Donnarumma. Si ce n’est pas possible, le champion d’Europe foncera sur Lucas Chevalier (LOSC), qui plaît énormément à Luis Campos. Le quotidien sportif précise d’ailleurs qu’en cas d’offre égale ou supérieure à 40 M€, les Dogues laisseront filer leur portier international car, financièrement, ils ne sont pas au mieux. Mais la priorité, donc, est de conserver Donnarumma, même si ça semble mal parti…

Son entourage veut une exception salariale

On sait que, depuis le début des négociations il y a un an, le problème se situe au niveau du salaire. L’Italien touche actuellement 850.000€ brut par mois dans la capitale. La direction parisienne lui propose moins, elle qui a mis fin aux folies d’il y a quelques années. Dans la nouvelle grille salariale, il y a une part fixe et une variable, pouvant atteindre un tiers des émoluments, basée sur les performances des joueurs. Cela représente une baisse assez importante et c’est ce que conteste le clan Donnarumma, qui voudrait une exception vues ses performances lors de la saison écoulée.

Dans une interview à La Gazzetta dello Sport, l’agent du gardien, Enzo Donnarumma, a rappelé combien son poulain avait été important dans la conquête de la Champions League : « Il s’agit du meilleur gardien du monde. Sans les arrêts de Gianluigi contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal, le PSG n’aurait jamais remporté la C1 ». Raiola donnerait d’ailleurs le Ballon d’Or à Donnarumma. Et donc le salaire qu’il réclame. Heureusement, dans un cas comme dans l’autre, ce n’est pas lui qui décide…

« Le coup d’œil de But FC »

« Le PSG expérimente ce que le Milan a vécu pendant des années : Donnarumma joue essentiellement pour l’argent. Son but est certainement d’aller au bout de son contrat pour pouvoir toucher une belle prime à la signature ailleurs. »