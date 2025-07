FC Barcelone : Yamal, Rashford, Messi, le Camp Nou et même la Super League… les messages forts de Laporta

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a accordé une longue interview à Mundo Deportivo dans laquelle il n’a éludé aucun sujet.

Dès hier soir, le compte X Actualité – Barça a publié de larges morceaux de la longue interview accordée par Joan Laporta à Mundo Deportivo. Dans celle-ci, le président du FC Barcelone fait le point sur des dossiers aussi polémiques que le nouvel échec dans le recrutement de Nico Williams ou l’énième retard dans les travaux du Camp Nou.

Le recrutement de Rashford

« Nous sommes très heureux d’avoir recruté un joueur de grande qualité, à l’âge idéal pour rejoindre Barcelone, et avec une motivation exceptionnelle. J’ai personnellement vu le grand enthousiasme qu’il a à venir au Barça. L’une de ses qualités est son honnêteté. Son rêve a toujours été de jouer pour Manchester United. Il voulait être le type de joueur qui passerait sa carrière dans un seul club, et c’est gentil de le dire de la part d’un joueur en toute honnêteté. Mais lorsqu’il a dû faire face à une situation inattendue, c’est le club qu’il avait toujours aimé : Barcelone. Il nous avait déjà affrontés et avait le Barça dans ses plans. Nous avons un joueur très motivé. Il est arrivé solide comme un roc, plein d’ambition, et s’est parfaitement intégré à ses coéquipiers. Je suis très heureux, car il y a deux ans, il nous avait éliminés de la Ligue Europa. C’est ce qui a fait la différence lors de ce match. C’est pourquoi je suis si heureux qu’il soit avec nous maintenant. »

L’échec du recrutement de Nico Williams

« L’agent de Nico est venu et s’est proposé à nous. Je préférais d’autres joueurs, mais Deco m’a convaincu de les écouter. Deco a fixé un délai de 48 heures et s’ils n’acceptaient pas nos conditions, nous n’allions pas faire cette opération. Il y avait une énorme différence entre ce qu’on nous avait dit et ce qui s’est réellement passé au final. L’agent de Nico a modifié les termes de sa commission et les délais de paiement à la dernière minute… »

La polémique Yamal

« Je regrette de ne pas avoir assisté à la fête d’anniversaire de Lamine Yamal. C’était une fête privée, et quoi que Lamine fasse maintenant, et il le sait, il sera toujours sous les feux des projecteurs et dans l’œil du cyclone. Il a fêté ses 18 ans, et ce que je regrette, c’est de ne pas y être allé. C’était une fête exceptionnelle. Ils se sont bien amusés et étaient très stylés. C’est un jeune homme de 18 ans. Il a fait la fête avec ses amis et des gens du monde du spectacle : des stars de YouTube, des influenceurs, des utilisateurs de TikTok et des chanteurs. Je suis heureux qu’il ait passé une bonne fête et qu’il soit venu s’entraîner comme personne. Je n’ai rien à lui reprocher. Au contraire, je tiens à le féliciter et je suis heureux qu’ils se soient bien amusés à sa fête d’anniversaire. »

L’imbroglio Ter Stegen

« D’un point de vue sportif, cela dépend de l’entraîneur, mais il est vrai qu’un gardien de but d’une énorme qualité a été engagé pour jouer et qu’un seul peut jouer en tant que gardien de but. Là, ce sera une décision de l’entraîneur. Marc André est un joueur important au sein de l’équipe du Barça, il est capitaine, il nous a donné beaucoup de joies, mais après la blessure au genou, il a été aggravé par une situation dans le bas du dos qui l’empêche de s’entraîner et il est temps de décider s’il doit être opéré ou faire une récupération plus conservatrice. C’est sa décision mais une certaine situation a été créée dans le but que l’entraîneur pensait qu’il fallait renforcer. »

Le retour au Camp Nou

« Je comprends la déception des gens, mais il y a d’autres facteurs. À Montjuic, la capacité est limitée, même si nous avons atteint de grands chiffres et battu des records. Imaginez si nous avions eu 62 000 spectateurs, nous aurions fait presque le double de revenus. Il y a un problème financier et des obligations contractuelles soit avec le contrat de construction soit avec le contrat de financement. Au fur et à mesure que le projet avance et que nous avons des engagements de financement à respecter, les calculs sont basés sur un retour au Spotify Camp Nou. Nous avons perdu beaucoup de revenus même si nous avons investi autant que possible dans le stade de Montjuïc. Ce n’est pas comparable à ce que nous pouvons accomplir au Spotify Camp Nou. Par conséquent, il n’est pas judicieux, financièrement et économiquement, de rester une saison de plus à Montjuïc. D’autant plus que Spotify Camp Nou est très avancé dans sa construction. Il s’agit d’un chef-d’œuvre architectural qui sera réalisé parallèlement aux matchs, tout en garantissant toutes les exigences de sécurité nécessaires à un projet de ces caractéristiques. »

« Nous avons demandé à l’UEFA de nous autoriser à jouer le premier match à l’extérieur. Le tirage au sort aura lieu le 28 août, et nous verrons. J’espère que l’UEFA nous le permettra. Nos relations avec eux s’améliorent constamment. Je respecte le travail d’Aleksander Ceferin et je crois que nous pouvons lui faire confiance. Nous reviendrons au Spotify Camp Nou dès que possible. Nous travaillons désormais main dans la main avec la municipalité pour surmonter tous les obstacles. La municipalité n’est pas responsable. Nous respectons et nous conformons à ce qu’ils ont décidé, et notre équipe technique fait pression pour un retour le plus rapidement possible. Nous devons agir avec sagesse et nous opérons avec la plus grande prudence. Je vois que la municipalité fait sa part, et nous sommes convaincus qu’elle comprend qu’il s’agit d’un projet exceptionnel. Le maire m’a même dit que ce projet a un impact très important sur la ville. »

Messi de retour pour la réouverture

« Oui, oui, oui. Nous avons toujours dit que le mieux serait d’inaugurer le nouveau stade et de rendre hommage à Leo Messi. Je suis sûr que l’idée est arrivée jusqu’à la famille, et qu’elle a même été évoquée. Nous serions ravis que cela se concrétise, mais cela dépend de Léo et de sa famille.

J’espère que cela arrivera parce que ce serait incroyable. »

La Super League bientôt enterrée ?

« Avec l’UEFA, on discute et on est proche d’arriver à un accord. Des médiateurs discutent avec le CEO de la SuperLeague. »