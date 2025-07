LOSC Mercato : un attaquant coté a attendu un appel des Dogues !

Après sept années à Mönchengladbach, Alassane Pléa (32 ans) n’aurait pas dit non à une offre du LOSC, club de sa ville natale. Mais elle n’est jamais venue et il s’est engagé au PSV Eindhoven.

Ce mardi, L’Equipe publie une interview d’Alassane Pléa, passé cet été de Mönchengladbach, où il jouait depuis sept ans, au PSV Eindhoven moyennant une indemnité de 4,5 M€. L’attaquant de 32 ans, formé à l’OL et passé par Auxerre puis Nice avant d’exploser en Allemagne, explique qu’il a été contacté par le LOSC, club de sa ville natale l’été dernier, et qu’il aurait bien aimé que le transfert se fasse. En revanche, cet été, il a vainement attendu…

« Lille, j’y suis vraiment attaché, c’est ma maison »

« Je ne me voyais pas filer dans un autre club de Bundesliga. J’ai fait de belles années à Mönchengladbach et maintenant, je pars à l’étranger. En plus, Eindhoven permet de me rapprocher de Lille. Mes parents et un de mes frères y vivent toujours, la famille de ma femme aussi. J’y suis vraiment attaché, c’est ma maison. Je reviens souvent. L’année dernière, on a discuté, après c’était compliqué vu ce que demandait Gladbach financièrement. Mais, cet été, non, je n’ai rien eu. Ils n’étaient peut-être tout simplement pas intéressés. »

Les Dogues ayant jeté leur dévolu sur Olivier Giroud, on comprend qu’ils n’aient pas contacté Pléa. Surtout que celui-ci jure qu’il n’avait pas spécialement envie de rejouer en Ligue 1. Même si, au vu de ce qu’il dit sur Lille, on peut penser qu’il aurait fait une petite exception pour le LOSC…