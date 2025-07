Stade Rennais : le gros tacle de Bourigeaud à Rongier et Merlin

Parti il y a un an au Qatar après sept années au Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud a été interrogé sur le recrutement des anciens Nantais Quentin Merlin et Valentin Rongier.

Foot Mercato publie, ce mardi, une longue interview de Benjamin Bourigeaud. Le milieu de 31 ans explique qu’il a quitté le Stade Rennais l’été dernier, après sept saisons de bons et loyaux services, car il avait envie de vivre une expérience à l’étranger. Il ne souhaitait pas vraiment signer au Qatar mais ses pistes prioritaires ne se sont pas concrétisées et il est aujourd’hui satisfait de son choix. FM l’a questionné sur les récentes arrivées des anciens Nantais Valentin Rongier et Quentin Merlin au SRFC. C’est peu dire qu’il ne comprend pas…

« Moi, je n’y arriverais pas… »

« Il y a cette rivalité Nantes-Rennes. Même si moi, je n’y suis pas formé, j’ai été formé à Lens, donc il y avait une rivalité déjà avec Lille. Mais forcément, après sept années passées à Rennes, on se sent un peu rennais. On a du sang rouge et noir à l’intérieur. J’ai été étonné du recrutement de Valentin Rongier et Quentin Merlin. Sur le papier, ça reste deux bons joueurs de foot. Valentin, pour moi, c’est un très bon joueur de Ligue 1. Dans le football, il y a parfois des chambrages, d’autres qui sont un peu plus marqués, des images qui restent, et donc forcément, j’étais un peu étonné. Il faut aussi comprendre les supporters. Ce qu’ils ont fait, moi, je n’en serais pas capable. Je ne serais pas capable d’aller dans un club rival, parce que à partir du moment où j’ai tout donné, j’ai donné toute mon âme, tout mon cœur pour un club, je pense qu’aller dans le club rival, c’est… Moi, je n’y arriverais pas. »

« D’autres joueurs ont la capacité de le faire, et le football parlera pour eux. Ludo Blas, par exemple, au début, son adaptation a été difficile, les supporters ne comprenaient pas forcément son arrivée, puis, au fur et à mesure du temps, il a été apprécié par les supporters, parce que c’est quelqu’un qui ne triche pas, c’est quelqu’un qui est performant, et je pense qu’à partir du moment où le joueur sera performant, les supporters aussi mettront un peu d’eau dans leur vin. Au départ, quand on vient de Nantes, arriver à Rennes, c’est normal que ça fasse parler, et c’est le football qui veut ça, c’est la rivalité dans le football. Il y en a partout, du chambrage, il y en a aussi, que ce soit entre les supporters, entre les joueurs. Même nous, dans les derbys, on n’était pas très fins entre nous. Il y a eu des paroles qui ont volé, des accrochages aussi très intenses, mais maintenant, Valentin et Quentin ont décidé de rejoindre le Stade Rennais, je pense que ce seront à eux d’inverser la tendance, mais moi, oui, forcément, j’ai été quand même… enfin, pas choqué, mais j’ai été… J’en parlais avec Castelletto parce qu’il vient de nous rejoindre (à Al Duhail, ndlr). On se chambre beaucoup entre Rennais et Nantais, d’autant plus qu’il y a eu un match amical très récemment (victoire 2-1 de Rennes). On a pu se chambre un petit peu et on continue de le faire malgré qu’on soit dans le même club. Il a fait partie du FC Nantes, j’ai fait partie du Stade Rennais. Il y a ce petit chambrage qui s’installe. On défend nos couleurs telles qu’on les connues. »