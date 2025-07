Equipe de France : Véronique Rabiot sur son altercation avec les Mbappé

Lors de l’Euro 2021, Véronique Rabiot avait eu mailles à partir avec la famille de Kylian Mbappé après l’élimination de la France contre la Suisse (3-3, 4 t.a.b. à 5). Elle explique ce qu’il s’est réellement passé ce soir-là.

C’était il y a quatre ans, mais tout le monde se souvient que, suite à l’élimination de l’équipe de France par la Suisse (3-3, 4 t.a.b. à 5) en 8es de finale de l’Euro 2021, Véronique Rabiot s’était pris le bec avec la famille de Kylian Mbappé en tribunes. La mère de l’actuel milieu de l’OM s’en était pris au frère de l’attaquant, Ethan, ce qui avait incité Fayza Lamari à monter au créneau. Le ton était monté entre les deux camps, ce qui avait fait beaucoup fait parler. Et amplifier la réputation de fauteuse de troubles de Véronique Rabiot.

« On aime bien me faire passer pour moitié folle »

Mais dans l’interview qu’elle accorde ce mardi à L’Equipe, la mère d’Adrien Rabiot rétablit la vérité : « Il y a eu beaucoup de mensonges. Certains ont parlé d’échauffourées. Vous savez ce que c’est, une échauffourée ? J’ai simplement dit à l’oreille de Wilfrid Mbappé que, si c’était mon fils, je l’engueulerais. Et il m’a répondu : « Je ne l’engueulerai pas ». Quant à Fayza, on s’est parlé en dehors des tribunes ».

Dans cet entretien vérité, Véronique Rabiot explique qu’elle trouve sa réputation injustifiée : « Qu’est-ce que j’y peux ? Mon fils aussi est un personnage à part. Comme disait ma mère : il faut du répondant quand on a affaire à des gens comme nous. J’aimerais quand même qu’il y ait moins de ragots à mon égard. Parfois, on est vraiment dans la fiction. On aime bien me faire passer pour moitié folle. Mais je suis très contente de voir Adrien vivre de sa passion. Je vois toujours le verre à moitié plein ».