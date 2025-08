Real Madrid Mercato : Endrick a pris une décision radicale pour son avenir

Le Brésilien pose un gros problème au Real Madrid…

Après une première saison difficile au Real Madrid, dans l’ombre de Kylian Mbappé, Endrick restera-t-il à la Casa Blanca en 2025-26 ? Selon AS, ce n’est pas la volonté du board merengue, qui aimerait le prêter et faire de Gonzalo Garcia, qui a marqué beaucoup de points durant la Coupe du Monde des Clubs cet été, la doublure de Mbappé, lui qui va discuter d’une prolongation alors que son bail s’achève dans deux ans. Xabi Alonso est tombé sous le charme du joueur, pour lequel le Real a déjà repoussé plusieurs offres de prêt.

Endrick ne veut pas quitter le Real

Les desseins du Real, ce serait de prêter Endrick, actuellement blessé et out au moins jusqu’au mois de septembre. Mais AS précise qu’Endrick a indiqué à ses dirigeants qu’il ne voulait pas s’en aller et qu’il souhaite se battre pour gagner sa place. Ce que confirme la Cadena SER. Le média ibérique indique que l’attaquant de 19 ans a demandé à ses agents de repousser toutes les offres cet été. Le joueur est actuellement en lune de miel.