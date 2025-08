RC Lens : Matthieu Udol raconte les coulisses agitées de son transfert à Lens

Deux semaines après son transfert au RC Lens, Matthieu Udol est revenu sur les dessous de sa signature mouvementée.

Transféré cet été du FC Metz au RC Lens, Matthieu Udol est revenu sur les coulisses agitées de son départ de Moselle, après 19 années passées dans son club formateur. L’ancien capitaine messin a raconté son bras de fer avec les dirigeants grenats et les raisons de son choix de rejoindre le club artésien. Alors qu’il avait bouclé une saison réussie, ponctuée par la remontée du FC Metz en Ligue 1, Matthieu Udol avait pensé pouvoir partir dans des conditions apaisées. Mais il en avait été autrement.

Un accord avant la fin de la saison

« Dans un premier temps, ma volonté de partir a été entendue. Puis la porte s’est refermée. Malheureusement, j’ai dû un peu la forcer. Chronologiquement, j’avais trouvé un accord avant la fin de la saison avec le RC Lens. J’ai gardé ça pour moi parce qu’il y avait des objectifs à terminer avec Metz. Une fois la montée acquise à Reims, le lendemain, j’ai rencontré mes dirigeants. Je leur ai (à nouveau) fait part de mon souhait de partir. Les vacances ont suivi. Les discussions ont très légèrement avancé. Ils avaient cette idée en tête. Mais le discours a évolué et la porte a été refermée par le président », a-t-il expliqué pour L’Équipe.

Face à cette situation, Udol a choisi de taper du poing sur la table. « En quelque sorte. J’ai eu un entretien avec mon président, au cours duquel j’ai dit simplement les choses. On n’était pas d’accord forcément sur l’issue. Malgré moi, j’ai dû prendre des décisions fortes pour faire bouger les choses. J’estimais, compte tenu de notre histoire commune, que les choses pouvaient bien se passer, surtout après la saison qu’on venait de vivre. Parfois, on ne maîtrise pas tout. C’est juste dommage à propos de ma sortie. Maintenant, la page est tournée. De mon côté, il n’y a pas de rancune. »

« Il y a un objectif européen qui est important »

Lorsqu’on l’a interrogé sur la crainte de ne pas pouvoir partir, il a confié : « Non, parce qu’il y avait des choses qui avaient été dites. Je pense avoir tout donné pour le club. J’estimais mériter, aussi, de connaître autre chose. Le FC Metz reste mon club de toujours, celui que j’aime. Je suis triste de la façon dont les choses se sont passées, surtout concernant mon départ, la communication qui a été faite autour de ça. »

Pourquoi avoir choisi le RC Lens ? Udol a répondu : « Déjà, ce sont eux qui sont venus me chercher. Ils ont montré leur volonté très tôt dans la saison. C’est un club familial qui me ressemble. Je n’ai pas du tout été déçu. De près ou de loin, c’est aussi un club que je trouve similaire au FC Metz, de par le bassin de population, les personnes et leurs origines. Il y a un public extraordinaire. Une ambition. Ma décision a été vite prise. […] C’est sûr que ça ne change pas beaucoup en termes de climat. Mais ça sera plus médiatisé. Si je suis ici, c’est pour évoluer sportivement. L’engouement est plus important qu’à Metz. Les ambitions sont plus élevées. Il y a un objectif européen qui est important. Forcément, plus on monte, plus il y a de pression médiatique et tout ce qu’il y a autour aussi. Je suis prêt pour ça. Il n’y a rien qui m’inquiète. » Matthieu Udol a ainsi tourné une page importante de sa carrière, désormais prêt à relever de nouveaux défis avec Lens.