OM Mercato : Roberto De Zerbi a tranché pour l’avenir de Jonathan Rowe

Courtisé cet été, Jonathan Rowe ne devrait pas quitter l’OM pour autant.

Pour faire face à une saison chargée entre Ligue 1 et Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a clairement demandé un effectif plus complet et compétitif. Dans ce contexte, Jonathan Rowe, dont l’option d’achat a été levée cet été, s’impose comme un élément clé du groupe, souvent considéré comme un « numéro deux » incontournable sur le côté gauche de l’attaque marseillaise. Malgré l’arrivée d’Igor Paixao, nouvelle recrue prometteuse, l’ailier anglais conserve la confiance totale de son entraîneur.

Jonathan Rowe a conquis Roberto De Zerbi

Si certains clubs européens, comme l’Atalanta Bergame, se montrent intéressés par Rowe, De Zerbi reste convaincu de son importance au sein de l’OM. Selon L’Équipe, il a d’ailleurs exprimé à plusieurs reprises à la direction son désir de garder le joueur, qui a su prouver sa valeur à l’entraînement et sur le terrain malgré une saison d’adaptation complexe. Cette fidélité témoigne de la volonté de bâtir une équipe stable et compétitive capable de rivaliser sur plusieurs fronts. Et les récentes recrues témoignent de cette ambition.