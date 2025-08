FC Barcelone Mercato : Raphinha se paye Nico Williams !

Raphinha a épinglé Nico Williams après son vrai faux départ au Barça cet été…

Deux ans de suite que Nico Williams est sur le point de filer au FC Barcelone et qu’il reste finalement à l’Athletic Bilbao. Le feuilleton a connu le même épilogue cet été que l’été dernier, et l’ailier de la Roja a prolongé jusqu’en 2030 à Bilbao. Cela lui vaut d’être raillé à Barcelone, que ce soit par les supporters ou par la direction.

« Ceux qui ne veulent pas être là, mieux vaut qu’ils n’y soient pas »

Et au micro de Catalunya Ràdio, dans l’émission « Tot Costa », Raphinha a tancé Williams. « Les joueurs qui arrivent doivent tout donner pour l’équipe, a-t-il expliqué. Pour moi, le plus important, c’est que les gens aient envie d’être ici. Ceux qui ne veulent pas être là, mieux vaut qu’ils n’y soient pas. C’est une bonne chose d’avoir des joueurs talentueux qui veulent vraiment faire partie du club et porter ce maillot». Un tacle en bonne et due forme…