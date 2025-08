ASSE : Moueffek à contre courant

Le milieu de terrain affirme que l’ASSE est prête avant de défier Laval samedi…

« Si la saison devait commencer aujourd’hui ça ne serait pas facile. On n’est pas encore au maximum mais je pense que, d’ici la fin du mois, l’équipe va vite retrouver toutes ses capacités et j’espère qu’on sera capables de prendre des points en attendant que tous les joueurs soient à leur top » : Eirik Horneland n’a pas caché son inquiétude après la défaite de l’ASSE à Cagliari (0-1) samedi soir. Un revers qui fait suite à ceux subis contre le Servette (2-3) et le Paris FC (0-3). Mais selon Aïmen Moueffek, les Verts n’ont pas de souci à se faire…

« Nous sommes prêts pour Laval »

« On a fait une belle et longue préparation, a glissé le milieu de terrain, en Sardaigne. On a repris tôt, si certains matchs amicaux n’ont pas été concluants, nous sommes prêts pour débuter ce championnat de Ligue 2. Il n’y a pas de vérité dans le football, tu peux gagner tous les matchs de préparation et perdre directement à la reprise. À l’inverse tu peux perdre comme nous les trois derniers rendez-vous de la préparation et gagner ton premier match de Ligue 2. C’est le football, ce qui compte c’est l’instant présent, et nous sommes prêts pour Laval. » Moueffek est par ailleurs revenu sur sa forme personnelle. « J’ai joué un peu plus longtemps sur cette rencontre. Je me sens bien physiquement, c’est de bon augure pour la suite. Au milieu, on s’entend bien tous les trois avec Florian Tardieu et Mahmoud Jaber, on s’adapte bien les uns aux autres. Le coach aime bien quand on arrive à animer ce jeu en triangle au milieu de terrain, c’est important qu’on trouve de bonnes connections entre-nous. » Un coach qui attend l’arrivée imminente de deux latéraux et doit composer tout de même avec pas mal d’incertitudes et de soucis, entre l’attente du permis de travail de Josuha Duffus, les envies de départ de Zuriko Davitashvili, la blessure de Lucas Stassin, celle de Djylian Nguessan, la « grève » de Pierre Ekwah, ou encore Paul Eymard mis de côté car il rechigne à signer son premier contrat pro à l’ASSE…