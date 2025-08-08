FC Barcelone Mercato : une recrue surprise après le départ d’Iñigo Martinez ?
OM Mercato : Aubameyang a fait une première folie à Marseille 

Pierre-Emerick Aubameyang (OM)
Bastien Aubert
8 août 2025

Fraîchement revenu à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) continue de faire parler de lui, cette fois-ci hors des terrains, avec une acquisition qui en jette. 

Pierre-Emerick Aubameyang est déjà dans le bling-bling à Marseille. L’attaquant gabonais vient en effet de s’offrir un Mansory Pugnator, un bolide ultra-exclusif estimé à 2 millions d’euros. Ce véhicule d’exception est basé sur la Ferrari Purosangue, premier SUV de la marque au cheval cabré, équipé d’un impressionnant moteur V12 atmosphérique développant 725 chevaux à l’origine. Mais la véritable particularité de cette voiture réside dans la préparation signée Mansory, célèbre pour ses modifications extrêmes et luxueuses. Grâce à ce passage entre les mains du préparateur allemand, la puissance grimpe jusqu’à 910 chevaux, offrant des performances de haut vol dignes des supercars les plus radicales. 

Au-delà de la mécanique, le Mansory Pugnator se distingue par un design agressif et spectaculaire. Sa carrosserie est largement retravaillée avec de nombreuses pièces en carbone forgé, qui améliorent aussi bien l’aérodynamisme que l’esthétique. On retrouve des éléments comme un splitter avant imposant, des prises d’air redessinées, un diffuseur arrière XXL, ainsi que des jantes exclusives qui accentuent encore plus son look radical.

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans l’univers extravagant d’Aubameyang, qui est bien connu pour son goût pour les voitures rares et tape-à-l’œil. Le nouvel attaquant de l’OM ne cesse d’étonner ses fans en dévoilant régulièrement de nouvelles pépites automobiles, souvent personnalisées, qui illustrent son style de vie flamboyant. Avec un tel bolide, l’ancien buteur de l’ASSE ne passera jamais inaperçu, que ce soit sur les pelouses ou dans les rues. 

Ligue 1OM
