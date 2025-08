FC Nantes Mercato : le successeur d’Abline va débarquer, un ailier droit aussi

Le FC Nantes a fait une offre de prêt avec option d’achat à Sturm Graz pour son attaquant malien Amady Camara (20 ans). Un joueur qui évolue au poste de Matthis Abline.

🟩 Accord proche

Ce mardi, le FC Nantes a diffusé des images de la séance d’entraînement du jour. On y voit notamment Matthis Abline soulever des poids. L’attaquant est toujours canari alors que, depuis l’ouverture du marché des transferts, il a été dans le viseur de l’OM, du Paris FC et de clubs anglais. La Maison Jaune réclame au moins 35 M€ pour le laisser partir, ce qui correspond à trois fois son prix d’achat il y a un an. Cela a évidemment refroidi ses courtisans mais le fait est que l’ancien Rennais de très fortes chances de ne plus être nantais au 1er septembre.

Il n’a marqué que 3 buts en 51 matches…

En attendant que son transfert se décante, le FC Nantes a avancé sur son remplaçant. Ouest-France vient de révéler que les dirigeants canaris avaient formulé une offre de prêt avec option d’achat à Sturm Graz pour son attaquant malien Amady Camara (20 ans). Le média précise que « l’affaire pourrait se conclure assez rapidement ». Arrivé en Autriche en 2023, Camara a d’abord débuté avec la réserve avant d’intégrer le groupe professionnel. International malien (2 sélections), il avait marqué face au PSG (2-2) en amical l’été dernier. Ce qui ne manquera pas d’inquiéter le concernant, ce sont ses statistiques : en 51 matches avec l’équipe première de Sturm Graz, Camara n’a inscrit que 3 buts et délivré 2 passes décisives.

Ouest-France, toujours, assure que le FC Nantes est en passe de se faire prêter l’ailier droit de l’AZ Alkmaar Mayckel Lahdo (avec option d’achat ). Le journaliste Fabrizio Romano avait révélé les premiers contacts entre les deux clubs le 3 août.