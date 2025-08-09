Le Stade Rennais suivrait deux attaquants renommés, l’ancien Niçois Kasper Dolberg (Anderlecht) et l’Allemand Timo Werner (RB Leipzig).

Mohamed Toubache-Ter a balancé deux bombes, ce samedi, concernant le mercato du SRFC : « Kasper Dolberg est une piste du Stade Rennais ! Le club rennais observe avec attention sa situation à Anderlecht. Par ailleurs, Timo Werner est bien dans le viseur du Stade Rennais. Lyon s’est renseigné mais impossible à faire pour eux ! ».

Dolberg-Werner, deux parcours similaires

Si les deux joueurs en question n’ont pas confirmé les promesses générées en début de carrière, il s’agit tout de même de deux noms reconnus de la scène internationale. Timo Werner est un ailier gauche de 29 ans, qui avait percé à Stuttgart et explosé à Leipzig. Mais il a perdu pied après son transfert à 53 M€ à Chelsea à l’été 2020. Egalement passé par Tottenham, il est revenu au RB, où il n’a pas retrouvé son excellent niveau d’avant son transfert en Angleterre. Ce qui explique que le club de Red Bull veuille le vendre, à un an de la fin de son contrat. Il vaudrait aujourd’hui 7 M€, selon Transfermarkt. Somme trop élevée pour l’OL, à en croire Toubache-Ter…

Quant à Kasper Dolberg, âgé de 27 ans, c’est à l’Ajax qu’il a percé. Et c’est à Nice qu’il a déçu après un gros transfert (20,5 M€) en 2019. Personnalité lunatique, très irrégulier, l’international danois évolue aujourd’hui à Anderlecht. Son profil ressemble beaucoup à celui de Werner, à savoir un grand talent à relancer. Sa cote est estimée à 13 M€.