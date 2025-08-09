FC Nantes Mercato : Matthis Abline prend une grosse décision pour son avenir !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

LOSC : Lille s’incline aux tirs au but face à West Ham, Olivier Giroud marque un sublime but

LOSC : Lille s&rsquo;incline aux tirs au but face à West Ham, Olivier Giroud marque un sublime but
William Tertrin
9 août 2025

Ce samedi, le LOSC a fait match nul face à West Ham, avant de s’incliner aux tirs au but.

Le LOSC et West Ham se sont quittés sur un score de parité (1-1) lors d’un match amical disputé au stade olympique de Londres. Après une première période assez équilibrée, ce sont les Lillois qui ont ouvert le score juste avant la pause grâce à Olivier Giroud. Sur une ouverture parfaite de Benjamin André, le champion du monde 2018 a contrôlé le ballon de la poitrine avant de conclure d’une reprise de volée spectaculaire.

En seconde période, Lille a dominé une bonne partie du jeu, avec une belle activité notamment de la recrue Romain Perraud et une grande performance du gardien Arnaud Bodart, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Mais dans les dernières minutes, West Ham a su revenir au score grâce à Niklas Füllkrug, profitant d’une perte de balle lilloise pour égaliser (87e).

Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, notamment une grosse opportunité manquée par Bowen côté anglais, le match s’est finalement décidé aux tirs au but. Une séance remportée par les Hammers 5 buts à 4 (ratés de Ngoy et Baret). Ce duel préparatoire laisse Lille avec des signes encourageants avant le début du championnat, qui les verra affronter Brest dimanche prochain à 15 heures.

La compo de départ du LOSC

Bodart – Mandi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – Mukau, André (c) – Broholm, Haraldsson, Correia – Giroud

Ligue 1LOSC
#AMICAL

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet