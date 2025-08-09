LOSC : Lille s’incline aux tirs au but face à West Ham, Olivier Giroud marque un sublime but

Ce samedi, le LOSC a fait match nul face à West Ham, avant de s’incliner aux tirs au but.

Le LOSC et West Ham se sont quittés sur un score de parité (1-1) lors d’un match amical disputé au stade olympique de Londres. Après une première période assez équilibrée, ce sont les Lillois qui ont ouvert le score juste avant la pause grâce à Olivier Giroud. Sur une ouverture parfaite de Benjamin André, le champion du monde 2018 a contrôlé le ballon de la poitrine avant de conclure d’une reprise de volée spectaculaire.

En seconde période, Lille a dominé une bonne partie du jeu, avec une belle activité notamment de la recrue Romain Perraud et une grande performance du gardien Arnaud Bodart, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Mais dans les dernières minutes, West Ham a su revenir au score grâce à Niklas Füllkrug, profitant d’une perte de balle lilloise pour égaliser (87e).

Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, notamment une grosse opportunité manquée par Bowen côté anglais, le match s’est finalement décidé aux tirs au but. Une séance remportée par les Hammers 5 buts à 4 (ratés de Ngoy et Baret). Ce duel préparatoire laisse Lille avec des signes encourageants avant le début du championnat, qui les verra affronter Brest dimanche prochain à 15 heures.

La compo de départ du LOSC

Bodart – Mandi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – Mukau, André (c) – Broholm, Haraldsson, Correia – Giroud