Stade Rennais : le SRFC conclue sa préparation par un nul frustrant contre le Genoa

Le Stade Rennais a concédé le match nul face au Genoa pour son dernier match amical de la préparation.

Ce samedi au Roazhon Park, le Stade Rennais disputait un match amical face au Genoa, marqué par la première apparition de Przemysław Frankowski sous ses nouvelles couleurs. Malgré une domination bretonne en première période et un but rapide de Mousa Al-Tamari à la 21e minute, Rennes n’a pas réussi à conserver son avantage.

Au retour des vestiaires, Rennes a fait le break grâce à un superbe but de Djaoui Cissé à la 73e minute, mais le Genoa a rapidement réagi en égalisant à la 78e minute par Ruslan Malinovskyi avant de prendre l’avantage dans le temps additionnel sur un but de… Leo Østigård, prêté par Rennes. Avec ce 2-2, Rennes conclut sa préparation estivale par un match nul, à une semaine de la reprise de la Ligue 1 face à l’OM.

La compo de départ du Stade Rennais

Samba (cap) – Rouault, Jacquet, Faye – Frankowski, Rieder, Cissé, Fofana, Merlin – Al Tamari, Meïté.