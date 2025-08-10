Revue de presse espagnole : ter Stegen va s’adresser aux supporters avant le match du FC Barcelone face à Côme
Marc-André ter Stegen suivant, depuis les tribunes, un match du FC Barcelone la saison dernière.
William Tertrin
10 août 2025

Voici la revue de presse espagnole de ce dimanche 10 août.

AS : « ICI, C’EST MBAPPÉ QUI COMMANDE »

Le quotidien madrilène insiste sur le rôle central que jouera le nouveau numéro 10 dans le Real Madrid version Xabi Alonso. Selon AS, le club espère que, pour sa deuxième saison à Madrid, le Français offrira sa meilleure version. Son objectif est clair : dépasser le record de 44 buts en une saison. Il sera également désigné premier tireur de penalties.

Côté catalan, AS évoque la présentation des recrues du Barça ce soir (21h00) face à Como, devant environ 6 000 supporters. Enfin, le journal confirme le départ d’Iñigo Martínez vers Al-Nassr.

Marca

Marca met en avant un autre angle, titrant : « Xabi cherche un Xabi ». Le journal explique que l’entraîneur merengue recherche un joueur capable d’être son “double” sur le terrain, symbole d’intelligence tactique et de vision du jeu.

En parallèle, Marca parle d’un Trophée Gamper « atypique » qui se jouera au stade Johan Cruyff ce soir à 21h00, et présente les forces en présence pour cette affiche.

Mundo Deportivo : « GAMPER AVEC DU PIQUANT »

Mundo Deportivo choisit un ton plus pimenté avec sa une : « Gamper avec du piquant ». Le journal annonce que le Barça 2.0 de Flick se présentera devant son public contre le Como de Cesc Fàbregas et Sergi Roberto. Ter Stegen, présent pour l’occasion, s’adressera aux supporters en tant que capitaine. C’est également le moment choisi pour présenter officiellement Marcus Rashford, Joan Garcia et Roony Bardghji.

En marge de cet événement, Mundo Deportivo confirme que le défenseur Iñigo Martínez rejoint bien Al-Nassr, en Saudi Pro League. Le quotidien rapporte aussi que Joan Laporta a rencontré Ter Stegen après son récent communiqué, et que le rapport officiel signé par le gardien a déjà été envoyé à LaLiga.

Sport : « PLACE AU GAMPER »

Sport résume la journée en annonçant : « Place au Gamper ». Le quotidien catalan souligne que le Barça de Hansi Flick débute aujourd’hui contre le Como de Cesc Fabregas, avec en toile de fond l’attente de la réaction du public envers Ter Stegen. Ce dernier, qui a retrouvé le brassard de capitaine, devrait s’exprimer avant le coup d’envoi.

Sport rappelle aussi que le club a officiellement annoncé le départ d’Iñigo Martínez, désormais joueur d’Al-Nassr.

