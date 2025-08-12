RC Lens Mercato : 3 renforts dans les valises de Thauvin !

Débarqué au RC Lens sur les chapeaux de roue, Florian Thauvin (32 ans) n’a pas posé le pied tout seul en Artois.

Florian Thauvin n’a pas manqué ses débuts au RC Lens. A peine entré, le nouveau meneur de jeu des Sang et Or a distillé une passe décisive pour sa grande première à Bollaert face au RB Leipzig samedi en amical (2-1).

« C’est quelqu’un de très agréable, posé, très intelligent, il sait ce qu’il veut et pourquoi il est venu. Il est un peu revanchard et très content de revenir en France. C’est pour ça que le mariage était garanti, a glissé Pierre Sage à son sujet. Comme il sait très bien ce qu’il faut faire pour que ça marche, il dispose d’une organisation autour de sa performance qui est incroyable. »

Un cuisinier, un diététicien et un physiothérapeute !

Selon L’Équipe, elle s’articule autour d’un chef cuisinier connecté à un diététicien, tous deux hispaniques, d’un physiothérapeute français et d’une culture du « zéro hasard ». Tout un travail de relaxation avant les matches, et de récupération après, est planifié. Il lui a permis de gonfler ses data athlétiques, notamment en volume de sprints, parmi les plus élevées en Serie A. Elles s’avèrent supérieures ou égales à son pic de forme, quand il avait 28 ou 29 ans.

Cette structure devrait l’aider à le requinquer physiquement, lui qui n’aura que 45 minutes dans les jambes pour recevoir l’OL samedi en ouverture du championnat.