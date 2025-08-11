ASSE : Kilmer Sports met un coup de frein pour la suite du Mercato ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : petit coup dur pour Thauvin avant l’OL

Florian Thauvin (RC Lens)
Bastien Aubert
11 août 2025

Quatre ans après son dernier match en Ligue 1, Florian Thauvin (32 ans) s’apprête à refouler les pelouses françaises avec le RC Lens. Encore en manque de rythme, l’ailier devra être ménagé par Pierre Sage contre l’OL. 

Le moment est attendu depuis des années par les amoureux du football français. Florian Thauvin, champion du monde 2018, devrait retrouver la Ligue 1 ce samedi face à l’OL. Un come-back qui suscite une excitation particulière à Lens, même si la prudence reste de mise.

Depuis son arrivée cet été en provenance de l’Udinese, Thauvin doit combler un manque de rythme évident. Son dernier match en Serie A, le 2 août, s’était limité à vingt minutes. Lors de la victoire contre Leipzig (2-1), Pierre Sage lui a offert une demi-heure de jeu. Selon L’Équipe, il est désormais capable d’enchaîner une mi-temps complète. Pas davantage. Le coach lensois se montre clair : « Il lui a fallu une minute pour nous rappeler qu’il était arrivé, et on veut voir ça sur la longueur de la saison. »

Thauvin préservé contre l’OL ?

Ce dosage laisse planer le doute sur sa titularisation face à Lyon. Dans le 3-4-2-1 artésien, le couloir droit lui tend les bras, mais la gestion physique prime sur l’envie de le lancer trop tôt. À moins d’un contretemps médical, Thauvin foulera malgré tout la pelouse de Bollaert, au moins en cours de match.

Pour le RC Lens, ce retour n’est pas qu’un coup médiatique. Thauvin apporte son expérience, sa qualité technique et sa capacité à débloquer des situations. Les supporters, eux, espèrent que cette rentrée marquera le début d’une belle histoire sous le maillot sang et or. Et samedi, lorsque son nom résonnera dans le stade, Bollaert vibrera comme aux grands soirs.

Ligue 1OLRC Lens
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet