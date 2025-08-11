RC Lens : petit coup dur pour Thauvin avant l’OL

Quatre ans après son dernier match en Ligue 1, Florian Thauvin (32 ans) s’apprête à refouler les pelouses françaises avec le RC Lens. Encore en manque de rythme, l’ailier devra être ménagé par Pierre Sage contre l’OL.

Le moment est attendu depuis des années par les amoureux du football français. Florian Thauvin, champion du monde 2018, devrait retrouver la Ligue 1 ce samedi face à l’OL. Un come-back qui suscite une excitation particulière à Lens, même si la prudence reste de mise.

Depuis son arrivée cet été en provenance de l’Udinese, Thauvin doit combler un manque de rythme évident. Son dernier match en Serie A, le 2 août, s’était limité à vingt minutes. Lors de la victoire contre Leipzig (2-1), Pierre Sage lui a offert une demi-heure de jeu. Selon L’Équipe, il est désormais capable d’enchaîner une mi-temps complète. Pas davantage. Le coach lensois se montre clair : « Il lui a fallu une minute pour nous rappeler qu’il était arrivé, et on veut voir ça sur la longueur de la saison. »

Thauvin préservé contre l’OL ?

Ce dosage laisse planer le doute sur sa titularisation face à Lyon. Dans le 3-4-2-1 artésien, le couloir droit lui tend les bras, mais la gestion physique prime sur l’envie de le lancer trop tôt. À moins d’un contretemps médical, Thauvin foulera malgré tout la pelouse de Bollaert, au moins en cours de match.

Pour le RC Lens, ce retour n’est pas qu’un coup médiatique. Thauvin apporte son expérience, sa qualité technique et sa capacité à débloquer des situations. Les supporters, eux, espèrent que cette rentrée marquera le début d’une belle histoire sous le maillot sang et or. Et samedi, lorsque son nom résonnera dans le stade, Bollaert vibrera comme aux grands soirs.