Cristiano Ronaldo va se marier avec Georgina Rodriguez : l’amour au sommet à 40 ans

Georgina Rodruguez et CR7
Bastien Aubert
12 août 2025

À 40 ans, Cristiano Ronaldo traverse l’un des plus beaux moments de sa vie, autant sur le terrain que dans sa vie personnelle. Star incontestée du football mondial et homme d’affaires avisé, le Portugais va se marier avec sa compagne Georgina Rodriguez.

L’annonce a fait vibrer les réseaux sociaux : Georgina Rodriguez a partagé une photo d’une magnifique bague ornée d’un diamant, accompagnée d’un message fort chargé d’émotion : « oui, je le veux. Dans cette vie et dans toutes mes vies. » Une déclaration claire qui confirme son prochain mariage avec Cristiano Ronaldo.

Le couple, très discret sur leur intimité malgré leur notoriété, franchit donc une étape majeure. Leur histoire d’amour, suivie par des millions de fans à travers le monde, illustre une belle complicité et un équilibre entre vie privée et carrière au sommet.

Les félicitations affluent déjà de toutes parts, soulignant l’engagement de ces deux personnalités au cœur de l’attention médiatique. À bientôt 41 ans, Cristiano Ronaldo montre qu’il n’a rien perdu de son charme et de sa détermination, que ce soit sur le terrain ou dans la construction de son bonheur familial.

