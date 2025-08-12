LOSC Mercato : des tensions autour de Mohamed Bayo

Indésirable au LOSC, Mohamed Bayo attise les convoitises. Mais il a une priorité…

Depuis son arrivée au LOSC, Mohamed Bayo ne s’est pas imposé dans le Nord. Et il ne fait plus partie des plans chez les Dogues, où Olivier Giroud sera le nouvel avant-centre titulaire après le départ de Jonathan David à la Juventus Turin.

Bayo veut rester en Europe

Selon Foot Mercato, plusieurs clubs frappent à la porte pour Bayo. Après avoir rejoint Le Havre en 2023 en prêt puis Antwerp en février dernier, l’attaquant guinéen, intégré dans le loft lillois, serait suivi par Sassuolo, Parme, Utrecht, Mayence, le Sporting CP et Besiktas. Mais le LOSC souhaiterait l’envoyer en Arabie Saoudite. Le club nordiste aurait trouvé un accord avec Al-Fayha FC. Problème : Bayo (27 ans et sous contrat jusqu’en juin 2027) n’a jamais été contacté par Al-Fayha et il ne voudrait pas entendre parler d’Arabie saoudite, désireux de rester en Europe. A suivre…