Les infos du jour : City vise Donnarumma (PSG), l’OM a un nouveau plan pour Ordonez, Abline forcé de rester au FC Nantes ?
Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 12 août 2025.
La grosse info :
PSG Mercato : Donnarumma à Manchester City, c’est de plus en plus chaud !
PSG Mercato : Donnarumma mis à l’écart… Gattuso s’insurge contre Luis Enrique !
PSG Mercato : la guerre est déclarée avec Donnarumma, Riolo sous le choc !
PSG – Tottenham : Luis Enrique fait des choix forts d’entrée de jeu
PSG Mercato : c’est officiel pour Illia Zabarnyi,
PSG Mercato : une nouvelle recrue bouclée avant Nantes, Akliouche à la relance ?
PSG Mercato : le chouchou de l’OM ciblé pour un transfert choc !
Mais aussi…
OM Mercato : Marseille a trouvé une solution risquée pour ferrer Ordonez
OM Mercato : Benatia dégaine un atout de la dernière chance pour Zhegrova !
OM : inquiétude pour Gouiri avant le Stade Rennais !
Stade Rennais, RC Lens Mercato : Geubbels affole la Ligue 1, un nouveau prétendant a pris les devants !
Stade Rennais Mercato : Frankowski fait une première victime à Rennes, un nouveau départ est bouclé !
Mercato OL : Matic, Fofana, Maitland-Niles… un dernier rush qui s’annonce animé !
OL Mercato : une recrue en visite médicale, un historique mis à la porte !
RC Lens Mercato : après Thauvin, Leca a une nouvelle piste alléchante en attaque !
RC Lens Mercato : 3 renforts dans les valises de Thauvin !
Mercato : après Rennes, un ex grand espoir de l’ASSE proposé au RC Lens !
FC Nantes Mercato : Abline forcé à rester au FCN ?
FC Nantes Mercato : Luis Castro sévèrement recadré sur le dossier Abline !
ASSE Mercato : Duffus absent à l’entraînement, la dernière recrue présente !
ASSE Mercato : coup dur pour Davitashvili !
ASSE Mercato : ça bouge pour Nadé, un maestro au cœur des discussions