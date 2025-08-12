Amical : le Real Madrid cartonne pour son dernier match de préparation, le doublé de Mbappé en vidéo
Les infos du jour : City vise Donnarumma (PSG), l’OM a un nouveau plan pour Ordonez, Abline forcé de rester au FC Nantes ?

Gianluigi Donnarumma (PSG)
Laurent Hess
12 août 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 12 août 2025.

La grosse info :

PSG Mercato : Donnarumma à Manchester City, c’est de plus en plus chaud !

PSG Mercato : Donnarumma mis à l’écart… Gattuso s’insurge contre Luis Enrique !

PSG Mercato : la guerre est déclarée avec Donnarumma, Riolo sous le choc ! 

PSG – Tottenham : Luis Enrique fait des choix forts d’entrée de jeu

PSG Mercato : c’est officiel pour Illia Zabarnyi,

PSG Mercato : une nouvelle recrue bouclée avant Nantes, Akliouche à la relance ?

PSG Mercato : le chouchou de l’OM ciblé pour un transfert choc !

Mais aussi…

OM Mercato : Marseille a trouvé une solution risquée pour ferrer Ordonez 

OM Mercato : Benatia dégaine un atout de la dernière chance pour Zhegrova ! 

OM : inquiétude pour Gouiri avant le Stade Rennais ! 

Stade Rennais, RC Lens Mercato : Geubbels affole la Ligue 1, un nouveau prétendant a pris les devants !

Stade Rennais Mercato : Frankowski fait une première victime à Rennes, un nouveau départ est bouclé !

Mercato OL : Matic, Fofana, Maitland-Niles… un dernier rush qui s’annonce animé !

OL Mercato : une recrue en visite médicale, un historique mis à la porte !

RC Lens Mercato : après Thauvin, Leca a une nouvelle piste alléchante en attaque !

RC Lens Mercato : 3 renforts dans les valises de Thauvin !

Mercato : après Rennes, un ex grand espoir de l’ASSE proposé au RC Lens ! 

FC Nantes Mercato : Abline forcé à rester au FCN ? 

FC Nantes Mercato : Luis Castro sévèrement recadré sur le dossier Abline !

ASSE Mercato : Duffus absent à l’entraînement, la dernière recrue présente !

ASSE Mercato : coup dur pour Davitashvili ! 

ASSE Mercato : ça bouge pour Nadé, un maestro au cœur des discussions

FC Barcelone : coup dur pour Marcus Rahsford

