Revue de presse : Trapp (ex-PSG) tout proche du Paris FC !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Paris FC : Trapp en approche !

Le Parisien annonce que le Paris FC est tout proche d’un accord avec Kevin Trapp pour un transfert cet été. L’ancien gardien du PSG, âgé de 35 ans, a encore un an de contrat à Francfort. Il serait partant pour revenir dans la capitale, même pour y jouer les doublures de l’international Espoirs Obed Nkambadio. Son expérience est jugée précieuse par la direction parisienne.

OGC Nice : le constat sans concession de Haise après l’élimination

Encore battu 0-2 hier par le Benfica, l’OGC Nice est éliminé de la Champions League. Son entraîneur, Franck Haise, a reconnu la supériorité des Aigles et confirmé que l’habitat naturel de ses Aiglons se situait davantage en Europa League, où ils ont été reversés : « Aujourd’hui, on n’a pas les armes, tout simplement, pour rivaliser à ce niveau-là. Il faut juste être lucide, c’est juste de la lucidité. On n’a pas les armes pour rivaliser. On a aussi une revanche à prendre sur cette Ligue Europa et je pense que c’est déjà suffisamment notre niveau. On doit montrer qu’on a un meilleur niveau que l’an passé sur la Ligue Europa ».

RC Strasbourg : Lukovic prêté à Las Palmas, Nottingham chaud sur Bakwa

Fabrizio Romano annonce ce mercredi que le RC Strasbourg s’est mis d’accord avec Las Palmas pour le prêt de Milos Lukovic. L’attaquant serbe de 19 ans passera sa visite médicale demain et signera dans la foulée.

Mohamed Toubache-Ter assure pour sa part que Nottingham Forest aurait proposé 31 M€ hors bonus pour l’ailier droit du Racing Dilane Bakwa (22 ans).

Toulouse FC : difficile pour Geubbels (Saint-Gall)

Selon L’Equipe, le TFC est bien intéressé par Willem Geubbels, attaquant de 24 ans qui réalise une belle entame de saison avec Saint-Gall puisqu’il est meilleur buteur du championnat suisse avec 3 buts en 3 matches. Mais le club helvète réclamerait entre 8 et 12 M€, sans parler du fait que des clubs italiens et allemands, dont Hambourg, le veulent également. Ce qui rend son arrivée chez les Violets hautement improbable.

FC Lorient : Le Bris vers Guingamp

Selon Foot Mercato, le jeune milieu de Lorient Théo Le Bris (22 ans) pourrait être prêté pour la saison à Guingamp. Le neveu de l’entraîneur de Sunderland, Régis Le Bris, connaît bien EAG pour y avoir passé la deuxième partie de l’exercice précédent.