FC Barcelone : plainte déposée contre Tebas, ça se tend au pire moment avec la Liga !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : Trapp (ex-PSG) tout proche du Paris FC !

Kevin Trapp sous le maillot de l'Eintracht Francfort.
Raphaël Nouet
13 août 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Paris FC : Trapp en approche !

Le Parisien annonce que le Paris FC est tout proche d’un accord avec Kevin Trapp pour un transfert cet été. L’ancien gardien du PSG, âgé de 35 ans, a encore un an de contrat à Francfort. Il serait partant pour revenir dans la capitale, même pour y jouer les doublures de l’international Espoirs Obed Nkambadio. Son expérience est jugée précieuse par la direction parisienne.

OGC Nice : le constat sans concession de Haise après l’élimination

Encore battu 0-2 hier par le Benfica, l’OGC Nice est éliminé de la Champions League. Son entraîneur, Franck Haise, a reconnu la supériorité des Aigles et confirmé que l’habitat naturel de ses Aiglons se situait davantage en Europa League, où ils ont été reversés : « Aujourd’hui, on n’a pas les armes, tout simplement, pour rivaliser à ce niveau-là. Il faut juste être lucide, c’est juste de la lucidité. On n’a pas les armes pour rivaliser. On a aussi une revanche à prendre sur cette Ligue Europa et je pense que c’est déjà suffisamment notre niveau. On doit montrer qu’on a un meilleur niveau que l’an passé sur la Ligue Europa ».

RC Strasbourg : Lukovic prêté à Las Palmas, Nottingham chaud sur Bakwa

Fabrizio Romano annonce ce mercredi que le RC Strasbourg s’est mis d’accord avec Las Palmas pour le prêt de Milos Lukovic. L’attaquant serbe de 19 ans passera sa visite médicale demain et signera dans la foulée.
Mohamed Toubache-Ter assure pour sa part que Nottingham Forest aurait proposé 31 M€ hors bonus pour l’ailier droit du Racing Dilane Bakwa (22 ans).

Toulouse FC : difficile pour Geubbels (Saint-Gall)

Selon L’Equipe, le TFC est bien intéressé par Willem Geubbels, attaquant de 24 ans qui réalise une belle entame de saison avec Saint-Gall puisqu’il est meilleur buteur du championnat suisse avec 3 buts en 3 matches. Mais le club helvète réclamerait entre 8 et 12 M€, sans parler du fait que des clubs italiens et allemands, dont Hambourg, le veulent également. Ce qui rend son arrivée chez les Violets hautement improbable.

FC Lorient : Le Bris vers Guingamp

Selon Foot Mercato, le jeune milieu de Lorient Théo Le Bris (22 ans) pourrait être prêté pour la saison à Guingamp. Le neveu de l’entraîneur de Sunderland, Régis Le Bris, connaît bien EAG pour y avoir passé la deuxième partie de l’exercice précédent.

Ligue 1Lorient FCOGC NiceRC StrasbourgToulouse FC
#MELTING-CLUBS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet