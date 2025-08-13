FC Nantes : la valeur de l’effectif en chute libre !

Les grandes manœuvres opérées par la direction du FC Nantes cet été pour remettre les finances à flots ont porté leurs fruits mais considérablement appauvri l’effectif.

Fin juin, la direction du FC Nantes a présenté un plan d’action devant la DNCG consistant à employer les grands moyens pour remettre les finances à flots. Cela passait notamment par le départ de la plupart des cadres, dont les salaires ne cadraient plus avec des recettes amputées de droits TV. Cela a été fait puisque quasiment toute l’équipe type de la saison passée à mis les voiles. Les conséquences sportives restent à déterminer, puisque le championnat ne démarrera que dimanche (contre le PSG). Mais les premiers indices sont assez inquiétants.

L’effectif canari 15e sur 18 en Ligue 1 !

L’insider Emmanuel Merceron a publié sur son compte X un classement de la valeur des effectifs en Ligue 1. Celui du FC Nantes n’est que 15e sur 18 avec une valeur totale de 56,80 M€, soit une moyenne de… 2,27 M€ par joueur ! Les Canaris ont perdu quatre place par rapport à la saison dernière. Ce classement traduit ce que beaucoup pensent, à savoir que la Maison Jaune aura bien du mal à jouer autre chose que le maintien après une telle saignée estivale.

Merceron apporte tout de même une lueur d’espoir en rappelant qu’en cas de grosse vente pour Matthis Abline, l’argent récolté permettra de renforcer l’effectif et donc, par ricochets, de faire remonter sensiblement sa valeur.