Cristiano Ronaldo en folie : il offre un diamant à 5 millions à Georgina !

À 40 ans, Cristiano Ronaldo a décidé de passer la vitesse supérieure pour Georgina Rodriguez. Les deux tourtereaux se sont mariés et le footballeur portugais n’a pas lésiné sur les moyens pour marquer le coup.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont officialisé leur union ce lundi 11 août sur Instagram. Pour célébrer ce mariage, le joueur portugais a frappé fort : une bague spectaculaire sertie d’un diamant estimé entre 2 et 5 millions de dollars, soit environ 1,7 à 4 millions d’euros.

La photo partagée sur le réseau social montre la main de Georgina, à l’annulaire gauche, avec cette pierre ovale impressionnante. La jeune femme, âgée de 31 ans, a légendé l’image avec émotion : « Oui, je le veux. Dans cette vie et dans toutes mes vies. »

Un diamant qui avoisine près de 0,5 % de la fortune de CR7

Selon les experts, le diamant avoisine les 22 à 30 carats et représenterait près de 0,5 % de la fortune de CR7. Le couple, qui s’est rencontré en 2016 alors que Georgina travaillait dans une boutique Gucci à Madrid, avait déjà partagé leur quotidien avec le public à travers l’émission Netflix « Moi, Georgina. »

Avec ce geste spectaculaire, Cristiano Ronaldo (40 ans) confirme son statut de romantique extravagant et offre à Georgina un mariage digne des plus grandes histoires d’amour. Les fans du couple sont déjà sous le charme et réagissent massivement sur les réseaux sociaux.