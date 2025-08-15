LOSC : avant Brest, Genesio met les choses au point sur le mercato et Zhegrova

L’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, était présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Brest dimanche pour la 1ère journée de Ligue 1.

Il ne répond pas sur Zhegrova

« Thiago (Silva) a eu une angine en début de semaine, ce qui a retardé sa reprise de quatre-cinq jours. Il doit valider des tests de force et musculaire avant de pouvoir reprendre avec le groupe. A priori, sa reprise devrait avoir lieu en début de semaine prochaine, c’es-à-dire mardi. Concernant Edon (Zhegrova), je ne l’ai pas eu cette semaine. Il s’est entraîné avec la Pro 2. Je n’ai pas d’autres informations à donner sur lui. Si je vais pouvoir compter sur lui cette saison ? Je ne sais pas… »

Son objectif pour la saison

« Les objectifs, c’est toujours facile d’en fixer mais il faut avoir des moyens. Je pense qu’aujourd’hui, le LOSC se situe derrière trois équipes, Paris, Marseille et Monaco, qui devraient terminer dans les trois premiers, sauf catastrophe industrielle. Derrière, il y a six-sept équipes qui lutteront pour terminer 4e, 5e, etc. Après, le foot est capricieux et on ne s’interdit rien. »

Remplacer Chevalier, Diakité et David

« On a perdu trois joueurs de notre colonne vertébrale avec notre gardien qui nous a fait gagner 8 ou 9 points la saison passée, notre défenseur central et notre buteur. On a eu un coup d’avance en recrutant le meilleur buteur de l’équipe de France, Olivier Giroud. On vient d’enregistrer les arrivées d’un défenseur et d’un gardien. On connaît la situation économique du football français. Il y a des propositions qu’il est impossible de refuser. On est là pour travailler plus et mieux que l’année dernière pour atteindre des objectifs qu’on se fixe entre nous. »

Ses attentes pour la fin du mercato

« J’ai parlé d’inquiétude la semaine dernière et certains journalistes ont dit que je fuyais mes responsabilités. Ce n’est pas le cas. Le mercato, pour moi, est incomplet. Il reste encore quinze jours avant la fin, on doit encore recruter pour avoir un effectif plus étoffé en quantité pour nous permettre de jouer sur les trois tableaux. Il faut des latéraux, un défenseur central et un attaquant polyvalent. »