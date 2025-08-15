Stade Rennais – OM : les compos sont tombées
FC Barcelone Mercato : le Barça récupère 11 M€ grâce à un ancien joueur (officiel)

Joan Laporta au FC Barcelone
William Tertrin
15 août 2025

Le FC Barcelone vient de vendre 50 % des droits sportifs restants de Francisco Trincão à son club du Sporting Portugal.

Francisco Trincão, recruté par le FC Barcelone en 2020 pour 30 M€ en provenance de Braga, n’avait pas trouvé sa place en Catalogne. Après des prêts à Wolverhampton et au Sporting, le Portugais de 26 ans a finalement été définitivement acquis par le club lisboète en 2023. Jusqu’ici, Barcelone conservait encore 50 % de ses droits sportifs.

11 M€ dans les caisses du Barça

Fort de deux saisons solides au Sporting et de ses performances en sélection nationale (11 sélections, 2 buts), Trincão voit désormais son avenir totalement lisboète. Les deux clubs ont conclu un accord pour racheter la moitié restante pour 11 M€, ce qui permet à Barcelone de renflouer quelque peu ses finances tout en libérant le joueur pour évoluer pleinement sous les couleurs du Sporting.

Le communiqué officiel

« SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (« Sporting SAD ») informe, aux fins et pour les effets du respect de l’obligation d’information découlant de l’article 17 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril, de la manière suivante :

Le Sporting SAD est parvenu à un accord avec le Futbol Club Barcelona concernant l’acquisition de 50 % des droits économiques du joueur Francisco Trincão pour un montant de 11 000 000,00 € (onze millions d’euros).

En conséquence, le Sporting SAD détient désormais 100 % des droits économiques du joueur.

Il est également précisé que le Sporting SAD n’aura pas à supporter de frais de services d’intermédiation ».

FC BarceloneMercato

