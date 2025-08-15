Stade Rennais – OM : les supporters rennais dézinguent Valentin Rongier avec une banderole

Pour son premier match sous le maillot du Stade Rennais, Valentin Rongier a été accueilli par une banderole assassine.

Pour le coup d’envoi de la saison de Ligue 1, le Stade Rennais affronte l’Olympique de Marseille, et l’attention est toute portée sur sa nouvelle recrue, Valentin Rongier. Ancien joueur du FC Nantes, Rongier n’a pas été accueilli à bras ouverts par tous les supporters bretons, qui ont exprimé leur désapprobation avec un message cinglant en tribunes : « Faire une Rongier (expression) : jeter son honneur au caniveau, perdre toute crédibilité et respect pour sa propre personne ».

Malgré cette entrée sous tension, le milieu de terrain aura la responsabilité de montrer son engagement sur le terrain, renforcé par sa nomination comme capitaine par Habib Beye. La réaction de Rongier lors de ce choc inaugural pourrait bien déterminer sa place et son image auprès des fans du Roazhon Park.