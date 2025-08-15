OM Mercato : Medhi Benatia annonce une fin de mercato très animée

Avant le match entre le Stade Rennais et l’OM, Medhi Benatia a évoqué la fin de mercato.

Sous un soleil encore estival mais avec un calendrier déjà chargé, l’OM entre dans les derniers jours du mercato avec un plan clair. Medhi Benatia ne s’en est pas caché avant le match face au Stade Rennais, au micro de Ligue 1+ : « On a voulu garder les meilleurs, renforcer aussi les postes où certains joueurs vont beaucoup jouer, parce que quand tu as minimum 45 matchs dans la saison, tu sais que tu dois être armé à toutes les lignes. »

Benatia veut affronter « le calendrier infernal »

Cette philosophie s’est déjà traduite par l’arrivée de Paixao, Medina, Weah, ainsi que celles, sans indemnité, d’Angel Gomes, CJ Egan Riley et Pierre-Emerick Aubameyang. Dans l’autre sens, le club a perdu définitivement plusieurs joueurs, à savoir Henrique, Merlin, Rongier, Lopez, Koné, Gigot, Dedic, Felipe, Ngapandouetnbu, Mbemba, et Bennacer. Et certains noms restent sur la sellette : Ounahi, Maupay ou Rowe.

Et Benatia sait que le temps presse : « Donc il reste quelques petites choses à peaufiner, on va essayer de le faire sur les 10 derniers jours. Il reste 1 ou 2 postes sur lesquels on va essayer de se renforcer pour apporter des solutions au coach, et pour affronter le calendrier infernal. »

« Il reste peut-être 3 ou 4 joueurs »

Les cibles sont clairement identifiées. « On va peut-être ramener quelqu’un derrière à gauche, peut-être un central, et en fonction des départs, ça peut aussi être un joueur offensif. Il y a pas mal de choses qui vont bouger. Au milieu, on réfléchit aussi à apporter quelque chose en plus, il reste peut-être 3 ou 4 joueurs. On n’a pas un budget illimité donc il va falloir trouver des belles opportunités de marché, et des joueurs qui puissent aussi bien par la qualité que la mentalité, se fondre dans cet effectif. »

Ces joueurs pourraient être Joel Ordóñez ou encore Edon Zhegrova, qui sont associés depuis plusieurs jours à l’OM