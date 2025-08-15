Stade Rennais – OM : à dix, le SRFC fait rompre l’OM dans les derniers instants… les tops, flops et notes
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : Medhi Benatia annonce une fin de mercato très animée

OM Mercato : Medhi Benatia annonce une fin de mercato très animée
William Tertrin
15 août 2025

Avant le match entre le Stade Rennais et l’OM, Medhi Benatia a évoqué la fin de mercato.

Sous un soleil encore estival mais avec un calendrier déjà chargé, l’OM entre dans les derniers jours du mercato avec un plan clair. Medhi Benatia ne s’en est pas caché avant le match face au Stade Rennais, au micro de Ligue 1+ : « On a voulu garder les meilleurs, renforcer aussi les postes où certains joueurs vont beaucoup jouer, parce que quand tu as minimum 45 matchs dans la saison, tu sais que tu dois être armé à toutes les lignes. »

Benatia veut affronter « le calendrier infernal »

Cette philosophie s’est déjà traduite par l’arrivée de Paixao, Medina, Weah, ainsi que celles, sans indemnité, d’Angel Gomes, CJ Egan Riley et Pierre-Emerick Aubameyang. Dans l’autre sens, le club a perdu définitivement plusieurs joueurs, à savoir Henrique, Merlin, Rongier, Lopez, Koné, Gigot, Dedic, Felipe, Ngapandouetnbu, Mbemba, et Bennacer. Et certains noms restent sur la sellette : Ounahi, Maupay ou Rowe.

Et Benatia sait que le temps presse : « Donc il reste quelques petites choses à peaufiner, on va essayer de le faire sur les 10 derniers jours. Il reste 1 ou 2 postes sur lesquels on va essayer de se renforcer pour apporter des solutions au coach, et pour affronter le calendrier infernal. »

« Il reste peut-être 3 ou 4 joueurs »

Les cibles sont clairement identifiées. « On va peut-être ramener quelqu’un derrière à gauche, peut-être un central, et en fonction des départs, ça peut aussi être un joueur offensif. Il y a pas mal de choses qui vont bouger. Au milieu, on réfléchit aussi à apporter quelque chose en plus, il reste peut-être 3 ou 4 joueurs. On n’a pas un budget illimité donc il va falloir trouver des belles opportunités de marché, et des joueurs qui puissent aussi bien par la qualité que la mentalité, se fondre dans cet effectif. »

Ces joueurs pourraient être Joel Ordóñez ou encore Edon Zhegrova, qui sont associés depuis plusieurs jours à l’OM

MercatoOM
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet