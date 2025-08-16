Liverpool : Anfield Road a rendu hommage à Diogo Jota, Mohamed Salah en larmes (vidéo)

Le regretté Diogo Jota était dans tous les esprits hier soir pour le retour de la Premier League à Liverpool.

Une soirée pleine d’émotions, et il fallait s’y attendre. Liverpool recevait Bournemouth hier soir à Anfield Road. Les Reds se sont imposés 4-2 mais il y avait 2-2 à un quart d’heure de la fin. « Quand il y avait 2-2, je cherchais Diogo. J’aurais tant aimé le faire entrer en jeu, mais ce n’était pas possible pour de terribles raisons », a lâché Arne Slot après la rencontre.

Anfield a également rendu hommage au Portugais. En entonnant un chant à sa gloire. Face au kop, Mohamed Salah a applaudi. En laissant couler ses larmes.