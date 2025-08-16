FC Nantes Mercato : direction la Bretagne pour Chotard (Montpellier), piste des Canaris…

Pisté par le FC Nantes, Joris Chotard, le milieu de Montpellier, est attendu par un autre club breton, le Stade Brestois.

Le FC Nantes a exploré la piste Joris Chotard cet été, tout comme l’AJ Auxerre. Mais si le milieu de terrain ne devrait pas accompagner Montpellier en Ligue 2 cette saison, c’est vers le Stade Brestois qu’il se dirige.

Vers un transfert à Brest, pour 2 millions d’euros

Selon Foot Mercato, le club breton, qui veut pallier le départ de Mahdi Camara à Rennes, a lancé des négociations avec le MHSC pour un transfert du Montpelliérain, valorisé entre 6 et 9 millions d’euros par sa direction. Et les discussions avancent bien. Un accord pourrait être trouvé rapidement, sur les bases d’un transfert de 2 millions d’euros plus des bonus. Loin des attentes du MHSC, donc…