FC Nantes : Waldemar Kita voit grand pour son fils mais formule deux reproches
FC Nantes : Waldemar Kita voit grand pour son fils mais formule deux reproches

Waldemar et Franck Kita dans les tribunes du stade Louis-II.
Raphaël Nouet
17 août 2025

Dans son entretien au JDD, Waldemar Kita confirme qu’il passe la main à son fils Franck à la tête du FC Nantes depuis deux ans, même s’il estime qu’il doit encore progresser dans certains domaines.

L’interview de Waldemar Kita parue dans le Journal du Dimanche a soufflé le chaud et le froid chez les supporters du FC Nantes. En effet, dans sa première réponse, le propriétaire de la Maison Jaune rappelle qu’il ne reste jamais plus de 20 ans dans une entreprise et qu’il en est à 19 chez les Canaris. Mais il précise tout de suite qu’il ne faut pas y voir un signe. Une fausse joie, donc. Surtout qu’un peu plus loin, il parle de la passation de pouvoir à son fils Franck…

« Je le trouve parfois encore trop respectueux et trop poli »

« La passation de pouvoir est en train de se faire depuis deux ans. Il faut qu’elle se fasse intelligemment. Sur certains sujets, je dois encore être là. Sur d’autres, il est à l’initiative, j’en découvre même certaines. Des présidents me glissent parfois : « Ton fils Franck, il gère bien, tu seras bientôt à la porte ! ». Il est très bon, il faut reconnaître, même si je le trouve parfois encore trop respectueux et trop poli. Il pourrait jouer un rôle très important dans le football de demain. »

Cela tend donc à confirmer les deux affirmations de Waldemar Kita : il va bien lâcher le FC Nantes… mais pour le transmettre à son fils Franck ! Pas sûr que c’est ce qu’espéraient les supporters canaris quand ils réclamaient le départ du propriétaire honni !

