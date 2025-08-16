FC Nantes : la victoire du Stade Rennais contre l’OM fait grincer des dents chez les Canaris
Du côté du FC Nantes, on ne se réjouit pas vraiment de la victoire rennaise hier soir…
L’OM n’a pas débuté sa saison du bon pied hier à Rennes. Alors qu’ils ont longtemps évolué en supériorité numérique, les Phocéens, improductifs, ont fini par s’incliner (0-1) sur un but de Ludovic Blas inscrit dans le temps additionnel. Un scenario qui a irrité Roberto De Zerbi. L’Italien n’a pas mâché ses mots en conférence de presse. « Pour être à Marseille, tout le monde n’a pas encore compris qu’il y a une qualité qui est la plus importante de toutes, c’est d’être toujours au même niveau de motivation, de sacrifice, de travail», a lâché le coach marseillais.
Du côté du FC Nantes aussi la pilule est dure à avaler. Car cette victoire rennais est fortement estampillée anciens Canaris, avec Rongier capitaine, Blas buteur et Merlin passeur décisif… « Une victoire du Stade Rennais face à l’OM sur un but de Ludo Blas et une magnifique passe dé de Quentin Merlin… comment ne pas être vénère sérieux ??? », a notamment posté Morgan Lavergne, créateur du site Tribune Nantaise. Un sentiment partagé par toute la communauté nantaise.