OM Mercato : ciblé par l’OM, Amine Adli va bel et bien rejoindre Bournemouth

Alors que l’OM était intéressé par Amine Adli, le joueur du Bayer Leverkusen va finalement rejoindre Bournemouth.

L’OM, qui observait dernièrement Amine Adli, le talentueux international marocain, espérant le recruter pour renforcer son attaque cet été. Mais le club phocéen a finalement été devancé : Bournemouth, en grande ambition, a non seulement trouvé un accord avec le joueur jusqu’en 2030, mais est parvenu à convaincre le Bayer Leverkusen d’un transfert évalué à environ 30 millions d’euros avec bonus, comme le rapporte Foot Mercato.

Place à Edon Zhegrova

Pour Marseille, c’est un coup dur dans ce mercato où le timing et la concurrence européenne sont déterminants : le joueur qu’ils visaient file en Angleterre, laissant le club devoir se tourner vers d’autres pistes. De son côté, Leverkusen, qui a déjà perdu plusieurs éléments clés cet été, doit désormais trouver un remplaçant avant d’officialiser le départ d’Adli, tandis que l’OM doit rapidement réévaluer ses priorités. L’une d’entre elles se nomme Edon Zhegrova, le joueur du LOSC.