FC Nantes – PSG : les compos sont tombées
William Tertrin
17 août 2025
Voici les compos officielles du match entre le FC Nantes et le PSG en clôture de la première journée de Ligue 1
Ce dimanche soir, la première journée de Ligue 1 s’achève par le match entre le FC Nantes et le PSG. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Castro et Luis Enrique. Coup d’envoi à 20h45 au stade de la Beaujoire.
Les compos officielles
FC Nantes : Lopes – Amian (cap), Awaziem, Tati, Cozza – Lepenant, Kwon, Leroux – Benhattab, Mohamed, Guirassy.
PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Lee, Vitinha (cap), Ruiz – Mbaye, Ramos, Barcola.