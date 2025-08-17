FC Nantes – PSG : les compos sont tombées

Voici les compos officielles du match entre le FC Nantes et le PSG en clôture de la première journée de Ligue 1

Ce dimanche soir, la première journée de Ligue 1 s’achève par le match entre le FC Nantes et le PSG. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Castro et Luis Enrique. Coup d’envoi à 20h45 au stade de la Beaujoire.

Les compos officielles

FC Nantes : Lopes – Amian (cap), Awaziem, Tati, Cozza – Lepenant, Kwon, Leroux – Benhattab, Mohamed, Guirassy.

PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Lee, Vitinha (cap), Ruiz – Mbaye, Ramos, Barcola.