FC Nantes : Waldemar Kita rend hommage au PSG… mais dérape avec des propos jugés racistes

Avant le match entre le FC Nantes et le PSG, Waldemar Kita a rendu un bel hommage au club de la capitale, mais a dérapé avec des propos jugés racistes.

Le coup d’envoi du match Nantes–PSG dimanche soir a été l’occasion de moments symboliques avant même que le ballon ne roule. Dans une ambiance plutôt conviviale, le capitaine parisien Marquinhos a reçu les honneurs de la part du président nantais, Waldemar Kita, qui avait annoncé vouloir marquer le coup pour célébrer la récente victoire du PSG en Ligue des champions.

Le gros dérapage de Waldemar Kita

Fidèle à sa promesse, l’homme d’affaires a offert au défenseur brésilien une réplique… en chocolat du trophée remporté par le club lors de la finale éclatante contre l’Inter Milan, conclue sur un score impressionnant de 5-0. Pour immortaliser l’événement, Kita a également remis un cadre original, combinant la Tour Eiffel et la fameuse “Coupe aux grandes oreilles”, un geste symbolique et visuellement fort qui souligne à la fois le succès parisien et le fair-play nantais avant la reprise de la saison de Ligue 1 pour les deux équipes.

Mais l’hommage a été éclipsé par un incident controversé. Filmé avec le micro encore activé, Waldemar Kita a adressé à Marquinhos un commentaire jugé raciste et déplacé : « C’est bien, vous les Brésiliens, vous vous êtes bien intégrés en France et en plus de ça vous êtes chrétiens ». La vidéo, diffusée initialement sur Ligue 1+, a été rapidement supprimée, mais elle a provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.