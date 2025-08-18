FC Nantes – PSG : Luis Enrique félicite Zabarnyi et chambre Beraldo

Après la victoire à Nantes, le coach du PSG a eu un petit mot pour sa recrue ukrainienne. Et il s’est montré taquin avec le défenseur brésilien…

Le PSG a réussi sa rentrée en Ligue 1 avec une victoire 1-0 à Nantes hier soir. L’entrée des tauliers à l’heure de jeu a fait la différence. C’est Vitinha qui a inscrit le seul but de la rencontre d’une frappe déviée aux abords de la surface, prenant Anthony Lopes à contre pied. Luis Enrique avait aligné une équipe « bis », et en défense centrale, la recrue llia Zabarnyi, associé à Lucas Beraldo, a vécu une première sous le maillot parisien assez tranquille. «C’est un joueur incroyable. Il va beaucoup nous aider », a commenté Beraldo en zone mixte.

Luis Enrique a aussi félicité Chevalier

Lui aussi interrogé sur sa recrue au micro de Ligue 1+, Luis Enrique s’est dit satisfait de son match. «Lucas (ndlr : Chevalier) et Illia ont joué à très bon niveau, ce sont des joueurs qui peuvent améliorer l’équipe. C’est le premier match de la saison, on est tranquille et confiant », a quant à lui commenté Luis Enrique. L’Espagnol avait le sourire en quittant la Beaujoire et cela s’est vu lorsqu’il est venu interrompre l’interview de Beraldo en zone mixte. «Tu parles français ? Il parle français ? Bravo Beraldito !», a-t-il glissé. Taquin l’Espagnol !