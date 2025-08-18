FC Nantes – PSG : le clan Kita réagit à la polémique avec Marquinhos

Certains propos de Waldemar Kita sont mal passés hier soir. Mais l’entourage du président du FC Nantes veut calmer le jeu.

«Vous les Brésiliens, vous vous adaptez bien (en France), vous êtes chrétiens» : voilà ce qu’a dit Waldemar Kita à Marquinhos dimanche soir avant le match entre Nantes et le PSG (0-1), au moment où les Canaris voulaient rendre hommage au club de la capitale pour sa victoire en Ligue des champions.

« Une conversation personnelle avec Marquinhos »

Des paroles qui ont suscité l’indignation, certains y voyant une connotation raciste. Interrogé sur ce début de polémique, l’entourage de Kita a tenu à désamorcer… «Il n’y a aucune polémique. Les deux hommes échangeaient sur leurs vies personnelles et familiales respectives. Waldemar Kita, étant lui-même français d’origine polonaise, a évoqué sa vie en France, comme Marquinhos, qui lui disait y être très heureux avec sa famille depuis 13 ans, en passant par leur culture chrétienne commune. Il s’agissait d’une conversation personnelle et informelle sur leurs vies de famille respectives qui comprend plusieurs points communs». Dont acte.