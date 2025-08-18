LOSC Mercato : le FC Barcelone prêt à ouvrir la porte à Benjamin Pavard ?

Pisté par le LOSC, Benjamin Pavard aurait ses partisans au Barça.

Où jouer Benjamin Pavard en 2025-26 ? Le défenseur français ne sera pas retenu par l’Inter Milan. Un retour au LOSC est évoqué mais le joueur jouit d’un gros salaire. L’Arabie saoudite est une possibilité mais Pavard (29 ans) ne serait pas très chaud pour tenter l’aventure.

Flick connait bien Pavard

Et ce lundi, SPORT soutient que le joueur a été proposé au FC Barcelone. Déjà intéressée par le passé, le Barça n’aurait pas fermé la porte. Hansi Flick apprécie le joueur, qu’i a déjà eu sous ses ordres au Bayern Munich, et son agent Pini Zahavi est un ami de Joan Laporta. La priorité au Barça est d’enregistrer les Szczesny et Bardghji, mais d’ici la fin du Mercato, il n’est pas exclu que les choses bougent. A suivre…