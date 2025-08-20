PSG Mercato : retournement de situation pour Renato Sanches

ASSE Mercato : le départ de Bouchouari, c’est pour bientôt !
Alors qu’il était pressenti pour rejoindre le Panathinaïkos, Renato Sanches devrait finalement prendre le chemin de la Turquie.

Renato Sanches ne s’inscrira pas dans la durée au Paris Saint-Germain. De retour de son expérience à Benfica, où il a disputé 21 rencontres la saison dernière, le milieu portugais de 28 ans a été immédiatement relégué dans le « loft » parisien, signe clair qu’il n’entre plus dans les plans du club de la capitale malgré un contrat courant jusqu’en 2027.

Renato Sanches finalement vers Trabzonspor

Face à cette situation, plusieurs portes de sortie se sont ouvertes pour lui. Deux clubs se sont positionnés avec une réelle volonté d’accueillir l’ancien Lillois : le Panathinaïkos en Grèce et Trabzonspor en Turquie. Tous deux ont approché le PSG avec des offres de prêt, une formule qui permettrait à Paris de se délester d’un joueur devenu indésirable tout en lui offrant du temps de jeu régulier.

Ces derniers jours, les discussions ont semblé prendre une direction plus claire : la piste turque se détache. Selon L’Équipe, Trabzonspor est désormais considéré comme le favori pour finaliser l’opération, devançant le club athénien qui restait pourtant un candidat sérieux.

