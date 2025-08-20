PSG Mercato : retournement de situation pour Renato Sanches

Alors qu’il était pressenti pour rejoindre le Panathinaïkos, Renato Sanches devrait finalement prendre le chemin de la Turquie.

Renato Sanches ne s’inscrira pas dans la durée au Paris Saint-Germain. De retour de son expérience à Benfica, où il a disputé 21 rencontres la saison dernière, le milieu portugais de 28 ans a été immédiatement relégué dans le « loft » parisien, signe clair qu’il n’entre plus dans les plans du club de la capitale malgré un contrat courant jusqu’en 2027.

Renato Sanches finalement vers Trabzonspor

Face à cette situation, plusieurs portes de sortie se sont ouvertes pour lui. Deux clubs se sont positionnés avec une réelle volonté d’accueillir l’ancien Lillois : le Panathinaïkos en Grèce et Trabzonspor en Turquie. Tous deux ont approché le PSG avec des offres de prêt, une formule qui permettrait à Paris de se délester d’un joueur devenu indésirable tout en lui offrant du temps de jeu régulier.

Ces derniers jours, les discussions ont semblé prendre une direction plus claire : la piste turque se détache. Selon L’Équipe, Trabzonspor est désormais considéré comme le favori pour finaliser l’opération, devançant le club athénien qui restait pourtant un candidat sérieux.