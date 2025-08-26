ASSE Mercato : négociations lancées pour ce futur crack très courtisé !
ASSE Mercato : négociations lancées pour ce futur crack très courtisé !

Djylian N'Guessan (ASSE)
Bastien Aubert
26 août 2025

L’AS Saint-Étienne aimerait s’inscrire dans la continuité avec Djylian N’Guessan. Révélation des Verts la saison dernière, le jeune attaquant de 16 ans est en discussions pour prolonger son contrat dans le Forez. 

🟨 Négociation en cours

Djylian N’Guessan quittera-t-il l’ASSE cet été ? D’après Le Progrès, le jeune attaquant de 16 ans est en discussions pour prolonger son contrat dans le forez.Mais pour l’instant, le dossier est au point mort : les exigences salariales du joueur bloquent les négociations.

L’AS Saint-Étienne souhaite prolonger rapidement son joueur afin de sécuriser son avenir et d’éviter une perte à moindre coût. Mais les demandes financières du clan N’Guessan sont jugées trop élevées par les dirigeants. Résultat : les discussions patinent et aucune avancée concrète n’a été enregistrée ces derniers jours.

N’Guessan très courtisé 

Ce blocage ouvre naturellement la porte à d’autres scénarios. Si aucun accord n’est trouvé, un départ dès cet été reste envisageable, et l’hypothèse d’un transfert lors du mercato hivernal est également sur la table. Pour l’ASSE, ce serait une vraie perte sportive, tant le joueur représente un atout à moyen terme dans la reconstruction engagée par Eirik Horneland.

De son côté, N’Guessan garde toutes les options ouvertes. Conscient de son potentiel et de sa marge de progression, l’attaquant de 16 ans ne manque pas de sollicitations. La balle est donc dans le camp des dirigeants stéphanois, qui devront rapidement trancher.

