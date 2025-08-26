Real Madrid Mercato : c’est officiel pour Lucas Vazquez

Libre après son départ du Real Madrid, Lucas Vasquez s’est engagé ce mardi avec le Bayer Leverkusen.

Libre de tout contrat cet été après une décennie au Real Madrid, Lucas Vazquez (34 ans), cinq fois vainqueur de la Ligue des Champions et quatre fois champion d’Espagne, s’est engagé ce mardi au Bayer Leverkusen en Allemagne. C’était programmé.

Au Bayer jusqu’en 2027

Le joueur de 34 ans a signé un contrat de deux ans. «Le Bayer 04 a recruté Lucas Vazquez, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions. L’Espagnol de 34 ans a signé un contrat avec le Werkself jusqu’en 2027», a annoncé le club allemand. Vazquez remplacer au Bayer Jeremie Frimpong parti cet été à Liverpool.