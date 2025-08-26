LOSC Mercato : Igamane tout proche de rejoindre les Dogues, Bayo vers la Turquie

Le Mercato s’emballe au LOSC, et en attaque, avec deux mouvements sur le point d’être conclus.

Olivier Giroud ne devrait pas être le seul buteur recruté par le LOSC cet été. Un temps dans le viseur de l’OM, le buteur marocain des Glasgow Rangers Hamza Igamane (22 ans) se dirige lui aussi vers les Dogues.

Un transfert de 10 millions d’euros pour Igamane

Selon Foot Mercato, « les positions se rapprochent autour d’un montant de 10 millions d’euros ». Et le média annonce, dans le sens des départs, un nouveau prêt de Mohamed Bayo. Sous contrat jusqu’en 2027, le Guinéen de 27 ans devrait être cédé aux Turcs de Gaziantep FK pour une saison. Il s’agirait d’un prêt sec, sans option d’achat.