OM Mercato : Dani Ceballos met la pression sur le Real Madrid !

Le dossier Dani Ceballos agite la fin du mercato marseillais. À l’heure où l’OM cherche à se renforcer, le milieu espagnol multiplierait les efforts pour rejoindre la cité phocéenne. Focus sur une opération brûlante dans laquelle la volonté du joueur pourrait tout changer…

L’Olympique de Marseille veut marquer les esprits cet été. Après un début de marché agité, le club phocéen s’attaque depuis quelques jours à une cible de taille : Dani Ceballos, actuellement sous contrat avec le Real Madrid. Recruter un tel profil serait un signal fort, alors qu’Adrien Rabiot est visé par l’AC Milan. La piste a rapidement pris de l’ampleur ces derniers jours, confirmant l’appétit du tandem Pablo Longoria – Mehdi Benatia, prêt à relever un véritable défi.

Négociations tendues avec le Real Madrid

Pour l’OM, ce feuilleton n’a rien d’un long fleuve tranquille. Les discussions avec le Real Madrid s’annoncent serrées. Le club espagnol attendrait un chèque d’environ 15 M€, un montant élevé pour les finances marseillaises, déjà contraintes par la question salariale. Le bras de fer s’intensifie, car alors que l’OM avance ses arguments, les Merengues ne comptent pas céder facilement.

Selon Marca ce mardi soir, la position du milieu formé au Betis est claire : il veut rejoindre l’équipe de Roberto De Zerbi et met une réelle pression sur les dirigeants madrilènes, refusant de laisser filer sa chance de relancer sa carrière à Marseille. Ceballos multiplierait les signes d’impatience et pousserait sans relâche, déterminé à endosser le maillot olympien sous peu. Pour mieux comprendre sa trajectoire, le bilan de la saison de Dani Ceballos au Real Madrid éclaire sur ses récentes difficultés et sa motivation à changer d’air, lui qui est réduit à un rôle de remplaçant de luxe à Madrid…

Un tournant pour l’OM et ses ambitions

L’arrivée de Dani Ceballos serait un vrai tournant pour l’OM. Réussir à attirer un joueur de ce calibre, au prix d’intenses négociations, constituerait un coup retentissant pour le club et ses supporters. Malgré la complexité financière, l’OM ne veut pas reculer, conscient du message envoyé à la concurrence. Alors que l’étau se resserre et que tout reste possible, difficile de prédire le dénouement. D’autres scénarios sont sur la table pour le Real en cas de départ, comme l’illustrent les solutions du Real Madrid après le départ probable de Ceballos. Le suspense reste donc entier autour de ce possible « gros coup » du Mercato phocéen et les prochaines heures devraient dévoiler si la ténacité de Dani Ceballos payera.